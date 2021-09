L’Espagnol Javier Pardo a plus de trois minutes d’avance au 55e Rallye des Açores, dans sa quête d’un troisième triomphe en ERC2 pour Suzuki Motor Ibérica.

Il devance le Français Victor Cartier, qui a pu prendre le départ après avoir réparé sa Toyota Yaris Rally2 Kit autoconstruite à la suite d’une sortie de route lors des essais du jeudi.



“Ça a été une journée fantastique pour nous, seulement un peu de soucis pour Joan [Vinyes, voir plus loin] avec sa voiture, mais dans l’ensemble, c’est une journée parfaite pour nous, même si elle n’a pas été facile avec les conditions”, a déclaré Pardo.



Premier sur la route ce vendredi, le leader du championnat ERC2, Dmitry Feofanov, est troisième, malgré une matinée difficile. Après avoir évité de justesse une crevaison dans l’ES1, un tête-à-queue dans l’ES2 a laissé la Suzuki Swift Rally2 Kit du Letton avec un échappement endommagé et une baisse de puissance spectaculaire.



L’autre représentant de Suzuki Motor Ibérica, Joan Vinyes, a lui aussi subi une baisse de puissance pendant la boucle du matin, mais des réparations effectuées à l’assistance de la mi-journée ont permis à l’Andorran de rouler à pleine vitesse dans l’après-midi et il est quatrième de la catégorie.

ERC Les problèmes de Bassas profitent à Franceschi en ERC3 IL Y A 19 MINUTES

ERC Suivez l’ERC en direct des Açores IL Y A 20 MINUTES