ERC2 x 2 : Pellier et Munnings courront à Chypre avec Saintéloc

Le Saintéloc Junior Team se lance dans un de ses défis les plus exigeants à ce jour en engageant ses jeunes talents Catie Munnings et Laurent Pellier sur Rallye de Chypre, qui compte pour le Championnat d'Europe FIA des Rallyes et aura lieu du 15 au 17 juin.

Basé à Larnaca, le Rallye de Chypre met voitures et équipages à rude épreuve depuis plus de 40 ans. Et si le format est un peu moins éprouvant aujourd'hui qu'il ne l'a été, sous-estimer le challenge que représente ce poids lourd des rallyes serait une grosse erreur...

Saintéloc, concurrent de marque du Championnat ERC Junior dans les catégories des moins de 28 ans et des moins de 27 ans, alignera Munnings et Pellier sur deux PEUGEOT 208 R2 flanquées d'une superbe livrée à dominante jaune et bleue.

Si Munnings n'est pas étrangère à la 208 R2 de Saintéloc qu'elle pilote dans le cadre de sa campagne en ERC Junior des moins de 27 ans, Pellier va redécouvrir pour ce one-offla voiture française avec laquelle il a remporté la 208 Rally Cup dans son pays en 2017.

“C'est un rallye tellement emblématique avec une histoire immense”, dit Munnings. “J'y suis venue en spectatrice en 2016 et j'ai dit que ce serait fantastique de faire ce rallye un jour, c'est donc un rêve qui devient réalité. J'adore le défi d'un rallye difficile. Atteindre l'arrivée de tout rendez-vous ERC est un accomplissement, mais Chypre le place à un autre niveau encore.”

Anna Katherine Stein, qui l'accompagne habituellement, ayant déjà un engagement de prévu en République tchèque, Munnings a recruté la copilote espagnole Alba Sánchez pour courir à ses côtés les 13 spéciales chypriotes couvrant une distance totale de 208,14 kilomètres.

“Je suis extrêmement reconnaissante envers les gens qui m'ont donné cette opportunité”, poursuit la Britannique de 20 ans. “Ce sera un rallye entièrement nouveau pour moi mais nous sommes impatientes de démontrer la force et la fiabilité de la PEUGEOT 208 R2 du Saintéloc Junior Team. J'ai des espoirs élevés concernant le niveau de performance de la voiture sur ces spéciales cassantes et techniques, et la façon dont elle se comportera face à celles du Groupe N. Laurent et moi sommes d'accord pour dire que la PEUGEOT 208 R2 est la meilleure auto pour les jeunes pilotes voulant s'entraîner et développer leur talent, et Chypre, avec la chaleur, des spéciales incroyables et des conditions extrêmes, fournira le parfait entraînement. Ce rallye sera dur mais notre voiture et notre motivation seront plus fortes.”

Âgé de 24 ans, Pellier, qui dispose habituellement cette année d'une PEUGEOT 208 T16 en ERC Junior des moins de 28 ans, ajoute : “C'est un immense plaisir de prendre part au mythique Rallye de Chypre. J'aimerais remercier le Saintéloc Junior Team pour cette opportunité et sa confiance. Je suis impatient de retrouver la PEUGEOT 208 R2. C'est une voiture agréable et facile à conduire, fiable et bonne pour les jeunes pilotes. Mon but est de gagner la catégorie deux roues motrices et de montrer que la PEUGEOT 208 est la référence de la catégorie R2.”

