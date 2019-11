ERC3 : La pénalité n’est pas un problème pour un Cais en pleine forme

Erik Cais est en tête de la catégorie ERC3 avec une avance conséquente sur Marijan Griebel, malgré un début de rallye mouvementé en Hongrie.

L'ancien champion de descente moto en montagne a rencontré un problème de boîte de vitesses lors de la superspéciale d'ouverture vendredi, et elle a dû être remplacée par les mécaniciens Orsák Rally Sport ce matin au parc d'assistance.



Ils ont effectué ce changement en 17 minutes, mais Cais a quitté l'assistance deux minutes trop tard et a écopé d'une pénalité de 20 secondes.



Le talent de la fédération tchèque ne s'en est pas laisé conter et était deuxième juste derrière Miklós Csomós quand le Hongrois est sorti de la piste en SS4. Cais a hérité de la tête et la conserve depuis lors, une crevaison et un problème de boîte de vitesses ayant ralenti Griebel, qui est deuxième.



Les candidates au titre de l'ERC Ladies’ Trophy, Ekaterina Stratieva et Nabila Tejpar, sont troisième et quatrième respectivement et séparées de 20,2 secondes seulement. Coéquipier de Griebel chez Toksport WRT, Orhan Avcioglu est sorti de la route en SS4.

