Érdi espère de meilleurs souvenirs chypriotes en ERC

Tibor Érdi Jr, double vainqueur du FIA European Rally Championship dans la catégorie ERC2, compte quitter Chypre avec de bons souvenirs et non des mauvais.

L'unique participation du Hongrois dans ce pays méditerranéen date de 2015 mais a tourné court avec une sortie de piste dès la troisième spéciale de ce délicat rallye sur terre.



"Participer à cet événement de nouveau sera un grand défi car je n'y ai pas les meilleurs souvenirs qui soient, étant tombé dans un ravin profond de 11 mètres en 2015,” déclare Érdi Jr, qui pilote désormais une ŠKODA Fabia R5 dans la catégorie reine de l'ERC. “Bref, j'avais apprécié les spéciales qui étaient vraiment bien, mais nous voulions épargner les températures extrêmes et les surfaces accidentées à notre Evo X ; c'est pourquoi nous avons fait l'impasse sur ce rallye depuis lors. Cependant, je suis désormais engagé avec un copilote différent et une autre voiture, mais je pense que le niveau de difficulté sera le même qu'en 2015.”



“Dans l'ensemble, je souhaite vraiment obtenir un bon résultat, car nous n'avons pas marqué un seul point au championnat depuis que je pilote ma ŠKODA. Je pense qu'atteindre cet objectif peut être possible à Chypre cette année, car je me sens plus à l'aise sur terre avec cette voiture. Je serais satisfait d'un top 10 après un bon rallye.”



Le Cyprus Rally est basé à Nicosie et aura lieu du 27 au 29 septembre.

