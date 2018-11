Érdi heureux de courir à la maison en ERC

Tibor Érdi Jr, le provisoire double champion ERC2, est impatient de voir sa Hongrie natale accueillir une manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes en 2019.

Le Rallye de Hongrie est prévu au calendrier de la saison prochaine, sujet à l'approbation du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA et dépendant du résultat de de l'inspection qui a été menée par le corps dirigeant sur ce qui s'appelait encore le Rallye de Nyíregyháza, ce week-end.

“J'ai entendu que Nyíregyháza se préparait à accueillir une course du championnat d'Europe et je me suis dit que c'était une opportunité à ne pas manquer”, a dit Érdi Jr, qui pilotait sur ce rallye asphalte une ŠKODA Fabia R5 récemment acquise. “C'était important aussi parce que si l'année prochaine, l'ERC vient à Nyíregyháza, nous connaîtrons les spéciales.”

