“Cela fait deux victoires en deux rallyes, c’est parfait pour moi”, a réagi Érdi Jr. “Nous sommes venus ici pour gagner et nous avons travaillé très dur avant le rallye, avec mon équipe, pour avoir une bonne voiture et une bonne préparation. Nous avons notre seconde victoire et nous en sommes très contents. C’était important d’être les plus rapides dans autant de spéciales que possible pour gagner les deux étapes et nous inscrivons donc le maximum de points pour la deuxième fois de suite. En Hongrie l’année dernière, la course n’a pas été bonne pour nous, mais j’essaie de ne pas l’envisager comme un rallye à domicile dans ma tête.”