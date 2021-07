Après quatre spéciales du Rallye de Liepāja, Tibor Érdi Jr, le champion en titre, se bat pour la victoire en ERC2 avec Dmitry Feofanov, candidat au titre de champion du FIA ERC2, sur une autre Mitsubishi Lancer.

Le Hongrois Érdi Jr classe le Rallye de Liepāja comme son épreuve préférée et a rapporté une « bonne journée, sans problème »– qu’il a terminée avec un mince avantage de 4,8s sur son rival letton après une pénalité de temps.

« C’est une bonne journée », a déclaré Érdi Jr. « Avant le rallye, je ne savais pas quelle serait la situation avec la voiture, mais il n’y a pas eu de problème et nous avons été rapides. C’est mon rallye préféré et maintenant nous sommes premiers. »

Feofanov a fait un changement de monture tardif pour sa manche locale de l’ERC, estimant que la vitesse de pointe plus élevée de sa Lancer la rendrait plus adaptée aux spéciales rapides sur terre de Lettonie par rapport à la Suzuki Swift Rally2 Kit qu’il a utilisée pour se classer deuxième de la catégorie en Pologne.

« Au début, c’était assez difficile car je freinais et la voiture ne s’arrêtait pas, je tournais et la voiture ne tournait pas », a expliqué Feofanov. « Mais au bout d’un certain temps, j’ai trouvé un moyen de la conduire à nouveau. En général, je suis satisfait, c’est le bon choix pour cette course. Si j’étais dans la Suzuki, elle ne serait pas aussi véloce pour ces routes très rapides. »

Le pilote Subaru Michał Pryczek était troisième après quatre spéciales, malgré le temps perdu à cause d’une crevaison à l’arrière droit dans l’ES2 et d’un choc avec une pierre. Mais une pénalité tardive l’a fait rétrogradé à la quatrième place et a élevé l’expérimenté Letton Ainārs Igaveņš sur la dernière place du podium.

Dariusz Poloński s’est remis d’un pneu arrière droit endommagé pour terminer la journée de vendredi. Le leader de l’Abarth Rally Cup est cinquième devant son rival Martin Rada.

Le jeune Français Victor Cartier a abandonné dans l’ES2 suite à un problème technique sur sa Toyota Yaris Rally2 Kit.

