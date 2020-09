Le Hongrois a expliqué ce qui était allé de travers et comment son équipe familiale avait rectifié le tir avant la manche asphalte de cette semaine dans le nord du Portugal.

“ Il y a eu un gros rush pour préparer l’Evo X correctement en vue du Rallye de Fafe Montelongo” , a dit Érdi Jr. “Nous avons dû réparer la tête de cylindre et remplacer les valves.”

“ Nous avons réussi à assembler le moteur et commencé la cartographie avec l’ingénieur. Cependant, il a vu quelque chose d’anormal sur son écran. Après quelques heures de recherche, il s’est avéré que l’ECU [boîtier électronique] était cramé.”

“ Heureusement, notre ingénieur est tellement doué qu’il a réussi à ramener l’ECU à la vie, et le moteur était enfin prêt à repartir.”

Un copilote remplaçant et un objectif bien précis

Concernant son objectif au Rallye de Fafe Montelongo, Érdi a ajouté : “Le plus important pour l’Érdi Rallye Team, en cette saison 2020, est de reconquérir le titre ERC2. Ce ne sera pas une tâche aisée après avoir manqué le Rally di Roma Capitale, mais surmonter ce désavantage est possible en gagnant les courses. Nous devons donc gagner celles qui restent.”