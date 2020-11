Pour le second rallye de suite, le héros local Tibor Érdi Jr a été le plus rapide en ERC2 dans toutes les spéciales sauf deux en Hongrie, pour signer son troisième triomphe en 2020.

Zelindo Malegari s’est classé deuxième et Andrea Mabellini troisième après l’abandon de Dmitry Feofanov le dernier jour en raison d’une fuite d’huile.

Mabellini s’était lui aussi retiré durant la super spéciale de vendredi soir sur une rupture de suspension, mais il est remonté pour compléter le podium ERC2 et gagner pour la troisième fois en Abarth Rally Cup.

“Nous sommes très contents de gagner notre course à domicile”, a déclaré Érdi Jr. “Nous n’avons pas eu de problème, à part une crevaison lente dans l’ES12. Le ressenti est fabuleux et nous sommes très contents, c’est du bon boulot. Nous voulions essayer de rouler prudemment, sans prendre de risques, et c’est ce que nous avons fait.”