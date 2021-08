Un pneu avant droit endommagé sur sa Mitsubishi Lancer Evolution X n’a pas pu décourager le Hongrois Tibor Érdi Jr dans sa tentative de remporter la catégorie ERC2 pour la première fois cette saison.

Le champion en titre de la catégorie devance le Français Victor Cartier (Toyota Yaris Rally2 Kit) de 13,4s. Dariusz Poloński s’est montré rapide sur le sec, mais il a perdu du temps sur les routes humides et sales au volant de son Abarth 124 rally à roues arrière motrices. Néanmoins, le Polonais est troisième en ERC2 et en tête du classement de l’Abarth Rally Cup.



Roberto Gobbin a dépassé Martin Rada pour la quatrième place lors de la seconde Pindula après que Rada a perdu du temps l’après-midi à cause d’un problème hydraulique. Csaba Juhász complète le top 6 malgré des problèmes de puissance et de tenue de route, mais le leader du championnat, Dmitry Feofanov (Suzuki Swift Rally2 Kit), et Michał Pryczek (Subaru Impreza) sont tous deux sortis de la route.

