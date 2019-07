Et de trois pour le double champion ERC Junior Griebel

Marijan Griebel, le double champion FIA ERC Junior, a réalisé le coup du chapeau le week-end dernier au Luxembourg, menant sa Volkswagen Polo GTI R5 à la première place après avoir gagné les dix spéciales.

“Notre Polo a été superbe toute la journée”, a dit Griebel. “Gagner chaque spéciale est vraiment génial. J'aimerais dire un grand merci à l'équipe pour son fantastique soutien. “Même si j'ai signé maintenant ce hat-trick, je n'aurais rien contre gagner encore ici en 202.”

Grégoire Munster a également été à l'honneur au Luxembourg, battant son rival de l'ERC3 Junior, Roman Schwedt, pour la victoire dans la catégorie RC4.

En Luthanie, Vaidotas Žala a pris sa revanche, après son forfait au 76e Rallye PZM de Pologne, en remportant le Rallye d'Elektrėnai – manche combinée des championnats lithuanien et polonais. Miko Marczyk et Tomas Kasperczyk se sont classés deuxième et troisième respectivement.

Cependant, la déception a été de mise en République tchèque pour Filip Mareš, sorti de la route alors qu'il luttait pour le podium le dernier jour du Rallye de la Bohême. Le travail a commencé pour réparer sa ŠKODA Fabia R5 de l'ACCR Czech Rally Team en vue du Rally di Roma Capitale comptant pour l'ERC et qui a lieu cette semaine. De son côté, le concurrent régulier de l'ERC Junior Simon Wagner a pris une belle quatrième place au général.

Le vainqueur des deux dernières manches de l'ERC3 Junior, Ken Torn, a dominé la catégorie RC4 au Rallye Shell Helix d'Estonie. Autre pilote de l'Estonian Autosport Junior Team, Gregor Jeets a terminé sixième.

