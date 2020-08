-

Le nouveau venu en ERC Alberto Battistoli passera de l'asphalte du Rally di Roma Capitale à la terre du Rallye de Liepāja pour la suite de sa campagne en Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA (du 14 au 16 août).

Battistoli, qui a eu 23 ans le dernier jour du Rally di Roma Capitale, est engagé en Championnat FIA ERC1 Junior sur une Škoda Fabia Rally2 Evo préparée par Delta Rally.

ERC Les clients Hyundai impressionnent lors d’un autre rallye italien sur asphalte IL Y A UN JOUR

Pour une de ses rares participations sur asphalte et sa seconde apparition seulement dans la dernière version de la Fabia, à Rome, le pilote de l'ACI Team Italia a atteint ses objectifs qui étaient de finir et d'engranger de l'expérience, mais il vise maintenant plus en Lettonie.

“Nous avons réussi à atteindre l'arrivée et je suis très content car nous avons progressé spéciale après spéciale, il nous faut donc poursuivre ce bon travail lors des prochaines courses. J'aimerais dire que ce n'est que le début”, dit Battistoli, fils du pilote de rallyes historiques Luigi “Lucky” Battistoli. “J'ai beaucoup appris et comme les routes étaient plus larges le dimanche, j'ai pu trouver plus de confiance dans la voiture. J'ai essayé de mieux comprendre son comportement, testé un set-up différent afin d'apprendre comment elle allait réagir, c'était donc très important pour moi.”

“Nous roulerons sur terre la prochaine fois et je suis plus confiant, mais en Lettonie, la vitesse moyenne sera très élevée et ce sera un nouvel apprentissage pour moi.”

The post Et maintenant, la terre : Battistoli prêt pour le prochain défi en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Lindholm veut faire encore mieux en ERC1 Junior à Liepaja HIER À 04:00