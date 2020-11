Erik Cais fait son retour au Rallye de Hongrie, cette semaine, sur la lancée de deux triomphes successifs sur deux rendez-vous préparatoires le mois dernier.

Le vététiste de descente devenu pilote de rallye en ERC1 Junior a exploité la pause entre le Rallye de Fafe Montelongo et le Rallye de Hongrie pour gagner le Rallye des Dolomites en Italie et le Rallye Kipard en Pologne, au volant de sa Ford Fiesta R5 MkII équipée de Michelin.

“Être à la limite sur un rallye aide toujours”, estime le Tchèque de 21 ans. “C’est mieux qu’une séance d’essais car sur un rallye, on doit faire beaucoup de choses et si on est à la limite, c’est sûr, c’est le meilleur test qui soit. Et chaque kilomètre dans la voiture est très important pour le futur.”

Callum Devine mis à part, Cais est le seul concurrent de l’ERC1 Junior disposant d’une expérience en Hongrie. Comme l’Irlandais, qui s’est classé troisième au général, il a impressionné l’an dernier sur ce rendez-vous en remportant l’ERC3 avec une Ford Fiesta R2T.

“Le Rallye de Hongrie est très spécial”, dit-il. “Il y avait beaucoup de boue et de routes glissantes mais aussi quelques portions de terre [en 2019], c’était donc très difficile. Dans ces conditions, une quatre roues motrices est complètement différente d’une R2. Ça pourrait m’aider d’être venu en Hongrie l’année dernière mais ces rallyes [en Italie et en Pologne] ont été utiles aussi pour trouver la vitesse dans mon corps et le ressenti dans la voiture. Les conditions peuvent être dures mais ce sont celles que j’aime le plus.”

“On approche de la fin de saison et tout le monde va être à 110%. Je vais essayer moi-même mais je vais aussi essayer de rester sur la route car une erreur en Hongrie et votre rallye peut être fini en quelques secondes. Il faut être très malin et attaquer juste quand on peut.”

La victoire de Cais en Pologne est survenue, pour trois secondes, après une lutte serrée avec Grzegorz Grzyb, déjà monté sur le podium en ERC. L’espoir local Kacper Wróblewski a terminé non loin derrière, en troisième position.

