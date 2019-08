Être en ERC3 à Zlin a aidé un duo hongrois sur Peugeot

Le copilote Attila Nagy estime que le Barum Czech Rally Zlín a donné à son pilote Miklós Csomós et lui une idée claire du niveau de l’adversité qu'il leur faudra affronter sur leur manche nationale, le Rallye de Hongrie, qui conclura la saison ERC en novembre.

Csomós et Nagy faisaient leur seconde apparition en Championnat d'Europe FIA des Rallyes sur ce rendez-vous asphalte et se sont classés huitièmes en ERC3 après des soucis de freins et un problème avec les pédales de frein et d'accélérateur.

“Le deuxième jour a été meilleur car on a pu trouver notre rythme, on a appris beaucoup et on a appris que notre rythme n'était pas suffisant parce que ces gars attaquaient comme des fous”, dit Nagy. “Mais on était contents de terminer.”

Csomós et Nagy mènent la Peugeot 208 Cup en Hongrie. Par ailleurs, le Rallye ERC de Hongrie inaugural se déroulera du 8 au 10 novembre sur asphalte.

