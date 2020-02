Être la copilote du légendaire Delecour était incroyable, déclare Fernández

Sara Fernández, qui a remporté les titres FIA ERC3 et ERC3 Junior aux côtés du pilote espagnol Efrén Llarena en 2019, a évoqué le moment où elle s'est rendu compte qu'elle allait être la copilote de François Delecour, légende des rallyes.

L'ancien pilote d'usine en FIA World Rally Championship a été invité par le magazineÉchappementà tester la toute nouvelle Peugeot 208 Rally 4 sur une spéciale asphalte près de Fafe dans le nord du Portugal, du 10 au 12 décembre.



Ayant été la copilote de Llarena durant la phase de développement de la voiture, Fernández était idéalement placée pour guider Delecour lors du test organisé par Peugeot Sport et par le respecté préparateur Sports&You.



"Au moment où l'on m'a dit, au début des essais, que j'allais être la copilote de François Delecour quelques heures plus tard, je n'arrivais pas à y croire,” déclare Fernández. “Je me suis sentie très satisfaite et reconnaissante de cette expérience quand je suis rendu compte que j'étais dans une voiture de rallye aux côtés d'un pilote expert comme lui. C'était la première fois que je copilotais dans une langue étrangère, avec les notes françaises, mais je me sentais vraiment à l'aise et motivée. J'espère que mon travail a aidé François.”



Llarena, qui a remporté les titres ERC3 et ERC3 Junior avec le soutien du Rallye Team Spain – programme de pilotes de la fédération espagnole, la RFEDA –, était également présent et a eu l'opportunité de discuter de la Peugeot 208 Rally 4 avec Delecour.



“C'était très spécial pour moi de partager mon feedback au volant de la toute nouvelle Peugeot 208 Rally 4 avec un pilote légendaire comme François Delecour,” déclare Llarena. “C'était un plaisir de discuter ensemble et de lui expliquer ma sensation avec la voiture et le rôle que j'ai joué pour la première fois en tant que pilote d'essais de l'écurie d'usine Peugeot Sport. Il a beaucoup apprécié la découverte de la belle voiture développée par Peugeot dans cette spéciale sinueuse sur asphalte."



Remerciements à Nacho Villarín

