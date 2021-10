Andreas Mikkelsen mène le Rallye Serras de Fafe e Felguieras au soir de la première étape, alors que le brouillard, la boue, le vent et la pluie se sont combinés pour rendre difficile cette première journée de samedi sur la sixième manche du Championnat FIA d’Europe des Rallyes.

Mais Mikkelsen, dont le copilote dans la Škoda Fabia Rally2 Evo du Toksport WRT est désormais Elliott Edmondson, devra encore se battre pour la victoire en ERC lors de l’étape décisive de dimanche, après que le champion en titre Alexey Lukyanuk a terminé la spéciale de Boticas à 4,4 secondes seulement sur sa Citroën C3 Rally2 du Saintéloc Junior Team., a déclaré Mikkelsen, qui a été retardé par un pneu arrière droit endommagé dans l’ES4.La deuxième partie de la double confrontation portugaise de l’ERC s’est rapidement transformée en une bataille d’usure, les conditions difficiles ayant sapé les espoirs de plusieurs pilotes de tête. Parmi eux, Dani Sordo (Hyundai i20 R5 du Team MRF Tyres), qui menait de 28,9 s à la mi-journée, a rétrogradé dans l’ES5 avec un pneu endommagé. Et les choses allaient empirer pour l’Espagnol dans l’ES8. Initialement arrêté pour un problème de direction, il était dans le dernier kilomètre de la spéciale quand il est sorti de la route., a-t-il expliqué.Sa mésaventure aurait dû permettre à Simone Tempestini de reprendre la troisième place que le sextuple champion de Roumaine avait perdue au profit de Sordo dans l’ES6, laquelle s’est avérée particulièrement traître en raison de plusieurs portions recouvertes de boue. Mais après avoir été manqué un carrefour et perdu du temps dans l’ES7, le membre de l’ERC-MICHELIN Talent Factory s’est arrêté dans la dernière spéciale avec une direction cassée après une performance impressionnante jusque-là.Du coup, c’est bien le leader du championnat portugais, Armindo Araújo, qui complète le podium provisoire malgré une température de l’eau qui a atteint 140 degrés centigrades dans sa Fabia à la fin de l’ES8. Après avoir été victime d’undans l’ES3, le vainqueur du Rallye Serras de Fafe e Felguieras de l’an dernier (sur asphalte) compte 13,5 s d’avance sur Bruno Magalhães, son rival pour le titre national, qui fait ses débuts au volant de la i20 N Rally2 du Team Hyundai Portugal après une seule journée d’essais et tente encore de trouver le set-up optimal.Ayant adopté des réglages plus souples pour l’après-midi après avoir déclaré que sa Fabia du Škoda Rally Team Hungaria étaitpour les conditions humides de la matinée, Norbert Herczig est passé de la 14e à la cinquième place. Erik Cais (Ford Fiesta Rally2 du Yacco ACCR Team) a dépassé Nil Solans, du Rallye Team Spain, pour la sixième place dans l’ES8 après que ce dernier a été contraint de ralentir lorsque le radiateur de sa Fabia s’est rempli de boue et a surchauffé. Cais, qui a rencontré des problèmes de réglages et de confiance le matin, est le mieux classé des membres de l’ERC-MICHELIN Talent Factory.Yoann Bonato (CHL Sport Auto) a surmonté deux crevaisons lentes pour terminer la première journée en huitième position. Benito Guerra est neuvième après s’être arrêté dans l’ES1, craignant d’avoir endommagé l’avant gauche de sa Fabia. Miko Marczyk est 10e, lui qui s’est retrouvé avec un pneu endommagé dans l’ES1 après que la Fabia de Ricardo Teodósio a surchauffé dans la dernière spéciale. José Pedro Fontes, un autre ex-champion du Portugal, a abandonné avec une crevaison.Efrén Llarena, du Rallye Team Spain comme Solans, a perdu tout espoir de remporter le premier prix de l’ERC-MICHELIN Talent Factory, à savoir l’allocation complète de pneus pour les deux dernières épreuves de la saison, après avoir abandonné dans l’ES6. Sa copilote Sara Fernández et lui n’ont pas été blessés, mais leur Škoda Fabia Rally2 Evo a subi des dommages importants.Après avoir été ralenti par un problème d’arbre de transmission dans l’ES4, Umberto Scandola n’est pas allé plus loin que l’ES6 dans laquelle sa voiture du Hyundai Rally Team Italia a été frappée par un autre problème technique. Simone Campedelli (Team MRF Tyres) n’a pas non plus réussi à franchir la ligne en raison d’un problème de turbo, tandis qu’un contact a arraché la roue arrière droite de la Hyundai i20 R5 d’Iván Ares.Les chances d’Alberto Battistolli d’obtenir un bon résultat ont été compromises par une double crevaison dans la boucle du matin, mais une performance combative dans l’après-midi a permis au jeune Italien de se battre pour revenir à la 15e place.Le retour en ERC d’Alexander Villanueva, engagé pour la première fois depuis 1992, s’est soldé par une avarie à l’avant droit de sa Citroën C3 Rally2. Luis Vilariño et Alessandro Taddei n’ont pas pris le départ après être tous les deux sortis de la route lors des Essais Libres du vendredi après-midi.Pas même unen’a pu décourager Javier Pardo dans sa quête d’une quatrième victoire consécutive en ERC2. L’Espagnol, au volant de la Swift R4lly S de Suzuki Motor Ibérica, compte plus de deux minutes d’avance sur son coéquipier, Joan Vinyes, après avoir commis deux erreurs dans l’ES4., a expliqué Pardo.L’Andorran Vinyes, quant à lui, a survécu à un tête-à-queue dans l’ES2 et admis avoir résisté à la tentation de partir enen raison des conditions. Victor Cartier est troisième sur la Toyota Yaris Rally2 Kit qu’il a lui-même construite, malgré une crevaison dans l’ES5 et. Le jeune pilote et ingénieur français devance d’une place Dmitry Feofanov, dans une lutte serrée avec Pardo pour le titre ERC2.Jean-Baptiste Franceschi (Renault Clio Rally4 du Toksport WRT) avait plus d’une demi-minute d’avance sur Pep Bassas au départ de l’ES8. Mais un supposé problème électrique a permis à l’Espagnol, sur la Peugeot 208 Rally4 de l’équipe locale The Racing Factory, de prendre l’avantage pour 1min30,2 s avant l’étape de dimanche. C’était un coup dur pour le Français, leader du championnat ERC3, qui a été sublime dans le brouillard de l’ES2 pour devancer Bassas., a déclaré Franceschi.Bassas a ajouté :Pedro Almeida a surmonté une crevaison pour conserver la troisième place, tandis que le Portugais Ernesto Cunha, nouveau venu en ERC, est quatrième. Le Polonais Łukasz Lewandowski occupe la cinquième place avec son Opel Corsa Rally4.1 Andreas Mikkelsen (NOR)/Elliott Edmondson (GBR) Škoda Fabia Rally2 Evo 1h23min20,8s2 Alexey Lukyanuk (RUS)/Alexey Arnautov (RUS) Citroën C3 Rally2 +4,4s3 Armindo Araújo (PRT)/Luís Ramalho (PRT) Škoda Fabia Rally2 Evo +1min49,2s4 Bruno Magalhães (PRT)/Carlos Magalhães (PRT) Hyundai i20 N Rally2 +2min02,7s5 Norbert Herczig (HUN)/Ramón Ferencz (HUN) Škoda Fabia Rally2 Evo +2min40,7s6 Erik Cais (CZE)/Jindřiška Žáková (CZE) Ford Fiesta Rally2 +2min45,7s7 Nil Solans (ESP)/Marc Martí (ESP) Škoda Fabia Rally2 Evo +3min05,9s8 Yoann Bonato (FRA)/Benjamin Boulloud (FRA) Citroën C3 Rally2 +3min19,1s9 Benito Guerra (MEX)/Daniel Cué (ESP) Škoda Fabia Rally2 Evo +4min50,5s10 Miko Marczyk (POL)/Szymon Gospodarczyk (POL) Škoda Fabia Rally2 Evo +5min04,9s11 Javier Pardo (ESP)/Adrián Pérez (ESP) Suzuki Swift R4lly S +7min58,2s12 Ricardo Teodósio (PRT)/José Teixeira (PRT) Škoda Fabia Rally2 Evo +8min26,1s13 Miguel Correia (PRT)/António Costa (PRT) Škoda Fabia Rally2 Evo +9min56,4s14 Joan Vinyes (AND)/Jordi Mercader (ESP) Suzuki Swift R4lly S +10min03,8s15 Alberto Battistolli (ITA)/Simone Scattolin (ITA) Škoda Fabia Rally2 Evo +10min07,3sJavier Pardo (ESP)/Adrián Pérez (ESP) Suzuki Swift R4lly SPep Bassas (ESP)/Axel Coronado (ESP) Peugeot 208 Rally4ERC-MICHELIN Talent Factory :Erik Cais (CZE) Ford Fiesta Rally2Chronométrage en direct et résultatsLe Rallye Serras de Fafe e Felgueiras 2021 se termine dimanche avec huit spéciales réparties en deux boucles de quatre, totalisant 83,66 kilomètres. Dans les environs de Fafe, l’action commencera par Seixoso à partir de 9h25, suivie de Sta Quitéria, plus étroite. Sta Quitéria s’est déroulée exactement sur le même format dans le cadre du Vodafone Rally de Portugal en mai, mais sous le nom de Falgueiras. La spéciale suivante, Montim, se déroulera en sens inverse de celle utilisée lors de la manche de championnat du monde au printemps. D’une longueur de 13,99 kilomètres, la légendaire Lameirinha clôturera les boucles du matin et de l’après-midi, avec une couverture en direct sur Facebook et YouTube à partir de 11h05 et 15h00 respectivement. Intitulée Fafe au Rallye du Portugal, Lameirinha fait partie de l’histoire des rallyes et comprend le fameux saut de Pedra Sentada qui est abordé après une courte portion d’asphalte.Lameirinha 1 (13,99 km) à partir de 11h05 CET -1, dimanche 3 octobre sur Facebook Lameirinha 2 (13,99 km) à partir de 15h00 CET -1, dimanche 3 octobre sur Facebook Eurosport, 23h30 CET, samedi 2 octobre (consultez les programmes locaux pour plus de détails).Eurosport, 23h00 CET, dimanche 3 octobre (consultez les programmes locaux pour plus de détails).Eurosport, 21h30 CET, jeudi 5 octobre (consultez les programmes locaux pour plus de détails).disponibles sur FIAERC.com en direct de l’arrivée des spéciales. Disponible sur FIAERC.com ou en téléchargeant l’application officielle ERC.suivez l’ERC sur Facebook