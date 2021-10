Andreas Mikkelsen et Elliott Edmondson ont terminé en beauté la “double affiche” portugaise du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, ajoutant à leur triomphe au 55e Rallye des Açores du mois dernier une victoire au Rallye Serras de Fafe e Felgueiras cet après-midi.

Au volant d’une Škoda Fabia Rally2 du Toksport WRT équipée de pneus MICHELIN, Mikkelsen a pu se détacher d’Alexey Lukyanuk pendant la boucle de l’après-midi pour prendre la tête du classement dans le nord du Portugal. Un problème mécanique a ralenti le champion ERC en titre, qui comptait 0,7s de retard sur lui après la deuxième étape du jour, tant la lutte était intense.Le Norvégien n’a, en revanche, rencontré aucun problème, terminant la spéciale emblématique de Lameirinha, avec son célèbre saut de Pedra Sentada, retransmise en direct sur Facebook et YouTube , avec un chrono de deux minutes plus rapide que celui de son rival russe pour porter son avance en tête du classement ERC à 71 points à deux épreuves de la fin.a réagi Mikkelsen.Malgré un arbre de transmission avant droit cassé sur sa Citroën C3 Rally2 du Saintéloc Junior Team lors de la boucle du dimanche après-midi, Lukyanuk a pu conserver sa deuxième place devant le duo de tête du championnat portugais constitué de Armindo Araújo et Bruno Magalhães, troisième et quatrième après 16 spéciales pleines d’action.Nil Solans (Rallye Team Spain) a remporté la bataille pour la cinquième place devant Norbert Herczig (Škoda Rally Team Hungaria) et Erik Cais (Yacco ACCR Team), qui a été ralenti par un pneu arrière gauche endommagé dans l’ES16. Yoann Bonato (CHL Sport Auto), Miko Marczyk (ORLEN Team) et Benito Guerra complètent le top 10, bien que Guerra ait été victime d’un pneu avant droit endommagé dans l’ES15. En terminant à la neuvième place du classement général, Miko Marczyk est le membre de l’ERC-MICHELIN Talent Factory le mieux classé après six manches et remporte l’allocation complète de pneus pour les deux dernières manches de la saison ERC.Javier Pardo a remporté sa quatrième victoire en ERC2 en autant de départs sur sa Swift R4lly S de Suzuki Motor Ibérica, tandis que Pep Bassas, du Rallye Team Spain, est bien revenu après sa sortie de route aux Açores pour remporter les lauriers en ERC3 sur une Peugeot 208 Rally4 de l’équipe locale The Racing Factory.Dani Sordo a repris le départ dimanche matin après être sorti de la route dans la dernière spéciale du samedi. L’Espagnol a donné un aperçu clair de ce qu’il aurait été possible de faire pour lui en remportant quatre victoires en spéciale pour le Team MRF Tyres.L’étape décisive de dimanche a débuté sous un ciel bleu et lumineux, contrastant avec le brouillard, la boue, le vent et la pluie de la première journée, avec seulement 0,9s séparant les trois pilotes les plus rapides dans l’ES9, Seixoso. Andreas Mikkelsen y a devancé Miko Marczyk de 0,3s pour la victoire d’étape, Alexey Lukyanuk n’étant qu’à 0,6s de Marczyk qui était le premier sur la route.Dani Sordo a ensuite été le plus rapide dans l’ES10, Sta Quitéria, avec une maigre avance de 0,1s sur Lukyanuk qui a pu réduire l’avance de Mikkelsen à 0,7s avant l’ES11, Montim. Marczyk, quant à lui, était à 0,4s de l’Espagnol.Mikkelsen a réalisé son deuxième meilleur chrono de la journée avec 1,2s d’avance sur Lukyanuk dans cette ES11 pour se diriger vers le secteur emblématique de Lameirinha – et le célèbre saut de Pedra Sentada – avec 1,9s d’avance. Et cet avantage est passé à 9,3s lorsque le Norvégien a signé sa troisième victoire en spéciale du jour avec 0,5s d’avance sur Sordo. Nil Solans a réalisé le troisième temps, suivi de Lukyanuk, qui comptait désormais 7,4s de retard sur Mikkelsen.Puis les espoirs de victoire de Lukyanuk ont subi un énorme revers quand le champion ERC en titre a conclu le second passage dans Seixoso (ES13) avec les feux de détresse de sa Citroën C3 Rally2 allumés.Mikkelsen a révélé qu’il était au courant de la situation critique de son rival avant le début de la spéciale, et qu’il n’avait donc pas attaqué à fond dans sa Škoda Fabia Rally2., a-t-il déclaré.Derrière Mikkelsen et Lukyanuk, Armindo Araújo reste en tête au championnat du Portugal en terminant troisième devant son adversaire Bruno Magalhães, qui faisait ses débuts sur une Hyundai i20 N Rally2 du Team Hyundai Portugal.Le triple vainqueur du Rallye Serras de Fafe e Felgueiras a concédé qu’il n’avait pas encore trouvé les réglages parfaits pour la toute nouvelle voiture après des essais limités., a déclaré Magalhães après le premier passage dans Lameirinha.Solans, de son côté, a estimé qu’un premier podium en ERC aurait été possible pour lui sans les dommages causés au radiateur de sa Fabia dans les conditions difficiles de la première étape de samedi. Il a dépassé Norbert Herczig pour la cinquième place dans l’ES12, Herczig devançant pour la sixième place un Erik Cais suivi de Yoann Bonato en huitième position. Pour Cais et Bonato, atteindre l’arrivée a apporté un certain soulagement après de récents accidents très médiatisés.Miko Marczyk a repoussé Benito Guerra au neuvième rang dès la première spéciale du dimanche, le Mexicain ayant dû faire marche arrière dans celle-ci après avoir dépassé un carrefour.Ricardo Teodósio s’est maintenu en 11e position malgré des problèmes de surchauffe persistants. Sordo s’est battu pour revenir à la 12e place après ses déboires de samedi. La progression continue d’Alberto Battistolli lui a permis de passer de 15e à 13e, Miguel Correia et José Pedro Fontes venant ensuite aux dernières places rapportant des points. Igor Widłak a ramené sa Ford Fiesta Rally3 construite par M-Sport Poland en 22e position à l’arrivée.Efrén Llarena, du Rallye Team Spain, a vu ses espoirs de remporter le premier prix de l’ERC-MICHELIN Talent Factory s’envoler lorsqu’il a abandonné dans l’ES6. Sa copilote Sara Fernández et lui n’ont pas été blessés, mais leur Škoda Fabia Rally2 Evo a subi des dommages importants.Si Llarena n’ait pas pris le départ de la deuxième étape, Iván Ares, Simone Campedelli (Team MRF Tyres) et Umberto Scandola (Hyundai Rally Team Italia) sont tous repartis après s’être arrêtés avec des problèmes mécaniques le samedi. Campedelli a fait ses débuts au Rallye Serras de Fafe e Felgueiras avec une succession de chronos dans le top 5, dont le deuxième dans l’ES14, et s’est classé quatrième dans la deuxième étape, mais Ares a abandonné après l’arrivée de la dernière ES.Javier Pardo a réalisé un quadruplé en ERC2 pour devançant une nouvelle fois Dmitry Feofanov dans la lutte pour le titre de champion dans la catégorie des voitures de série. Après une première matinée difficile au cours de laquelle le jeune Espagnol a admis avoir commis une “erreur idiote”, Pardo a rapidement pris ses marques, au volant de sa Swift R4lly S préparée par Suzuki Motor Ibérica, pour devancer son coéquipier Joan Vinyes. Sa victoire, aux côtés de son copilote Adrián Perez, est donc sa quatrième en autant de départs et souligne son talent évident au volant., a-t-il réagi. Feofanov a pris la troisième place lorsque Victor Cartier a été contraint d’abandonner dans l’ES10 avec une pompe à essence cassée sur la Toyota Yaris Rally2 Kit construite par ses soins.Pep Bassas, du Rallye Team Spain, s’est bien remis de son accident au Rallye des Açores pour battre Jean-Baptiste Franceschi et remporter sa troisième victoire en ERC3, un résultat qui permet au pilote de la Peugeot 208 Rally4 bichonnée par l’équipe locale The Racing Factory de rester dans la course au titre. Bassas a pris les devants lorsqu’un problème électrique mineur a ralenti la Renault Clio Rally4 de Franceschi dans la dernière spéciale du samedi, et il a passé la journée de dimanche à maintenir son avantage. “Ça a été un rallye incroyable”, a déclaré le vainqueur.Pedro Almeida a profité des connaissances de Hugo Magalhães, son copilote basé à Fafe, pour s’assurer la troisième place, le talent du Portugais s’étant également manifesté par plusieurs victoires en spéciale. Ernesto Cunho a terminé quatrième pour ses débuts en ERC et Łukasz Lewandowski cinquième sur son Opel Corsa Rally4.Erik Cais a été le membre de l’ERC-MICHELIN Talent Factory le mieux classé au Rallye Serras de Fafe e Felgueiras, avec une septième place au classement général. Mais Miko Marczyk étant le mieux placé au classement provisoire du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA après six manches, c’est le Polonais de l’ORLEN Team qui remporte l’allocation complète de pneus pour les Rallyes de Hongrie et des Islas Canarias qui clôtureront la saison. Efrén Llarena est sorti de la route dans l’ES6, tandis que Simone Tempestini a dû renoncer à monter sur le podium en raison d’un problème de direction dans l’ES8. L’ERC-MICHELIN Talent Factory est un programme d’encouragement, créé pour 2021, destiné aux jeunes espoirs disposant d’une voiture de type Rally2. Un communiqué de presse soulignant les performances de la première promotion de l’ERC-MICHELIN Talent Factory sera publié prochainement. Cliquezpour plus d’informations.Le P1 Racing Fuels Podium Challenge 2021 s’est poursuivi au Rallye Serras de Fafe e Felgueiras, ce week-end. Il récompense les trois premiers du classement en ERC1 et ERC2, sur toutes les manches du championnat, avec des bons de carburant qui peuvent être échangés contre du carburant de course P1 XR5 lors des rendez-vous suivants, aidant ainsi les concurrents à réduire davantage le coût de la compétition. Dans les deux catégories, les pilotes gagnants ont reçu 150 litres de carburant, tandis que les pilotes classés deuxième et troisième en ont reçu 100 et 50 respectivement.1 Andreas Mikkelsen (NOR)/Elliott Edmondson (GBR) Škoda Fabia Rally2 Evo 2h19min10,1s2 Alexey Lukyanuk (RUS)/Alexey Arnautov (RUS) Citroën C3 Rally2 +2min01,8s3 Armindo Araújo (PRT)/Luís Ramalho (PRT) Škoda Fabia Rally2 Evo +2min38,9s4 Bruno Magalhães (PRT)/Carlos Magalhães (PRT) Hyundai i20 N Rally2 +3min07,4s5 Nil Solans (ESP)/Marc Martí (ESP) Škoda Fabia Rally2 Evo +3min41,4s6 Norbert Herczig (HUN)/Ramón Ferencz (HUN) Škoda Fabia Rally2 Evo +4min07,0s7 Erik Cais (CZE)/Jindřiška Žáková (CZE) Ford Fiesta Rally2 +4min24,2s8 Yoann Bonato (FRA)/Benjamin Boulloud (FRA) Citroën C3 Rally2 +4min57,0s9 Miko Marczyk (POL)/Szymon Gospodarczyk (POL) Škoda Fabia Rally2 Evo +5min47,8s10 Benito Guerra (MEX)/Daniel Cué (ESP) Škoda Fabia Rally2 Evo +7min31,6s11 Ricardo Teodósio (PRT)/José Teixeira (PRT) Škoda Fabia Rally2 Evo +1min26,9s12 Dani Sordo (ESP)/Cándido Carrera (ESP) Hyundai i20 R5 +10min48,5s13 Alberto Battistolli (ITA)/Simone Scattolin (ITA) Škoda Fabia Rally2 Evo +11min56,1s14 Miguel Correia (PRT)/António Costa (PRT) Škoda Fabia Rally2 Evo +12min12,0s15 José Pedro Fontes (PRT)/Inês Ponte (PRT) Citroën C3 Rally2 +12min29,9sJavier Pardo (ESP)/Adrián Pérez (ESP) Suzuki Swift R4lly SPep Bassas (ESP)/Axel Coronado (ESP) Peugeot 208 Rally4Erik Cais (CZE) Ford Fiesta Rally2Chronométrage en direct et résultatsMikkelsen/EdmondsonSordo/CarreraMikkelsen/EdmondsonMikkelsen 2, Basso, Gryazin, Kopecký et Lukyanuk 1.Mikkelsen 19, Gryazin 13, Sordo 9, Basso, Cais et Kopecký 7, Lukyanuk 6, Crugnola 4, Breen 3, Moura et Tempestini 2, Chuchała, Herczig et Llarena 1.Cliquez ici pour le classement provisoire après 6/8.Et maintenant ? ERC 2021, manche 7 sur 8 : Rallye de Hongrie (asphalte), 22-24 octobre 2021Le rallye en 100 mots :La Hongrie a intégré l’ERC pour la première fois depuis 2003 avec un nouveau rallye sur asphalte à Nyíregyháza, au nord-est du pays, décisif pour la couronne 2019 qui s’est jouée dans la toute dernière spéciale en faveur de Chris Ingram. Si l’épreuve était effectivement toute nouvelle en 2018, appelée Rallye de Nyíregyháza, et a constitué une manche pilote pour une future inclusion en ERC, la ville et la région environnante étaient des habituées de la scène nationale les années précédentes. Les spéciales comportent des sections rapides et étroites, mais pluie et boue ont fourni un défi supplémentaire en 2019.