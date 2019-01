Le Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2018 a généré de nombreux faits et chiffres. En voici un résumé.

Vainqueurs de rallye(s) :

Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov : 3

Nikolay Gryazin/Yaroslav Fedorov : 2

Simos Galatariotis/Antonis Ioannou : 1

Jan Kopecký/Pavel Dresler : 1

Bruno Magalhães/Hugo Magalhães : 1

Vainqueurs ERC2 :

Tibor Érdi Jr/György Papp : 4

Juan Carlos Alonso/Juan Pablo Monasterolo: 1

Petros Panteli/Kyprias Christodoulou : 1

Sergei Remennik/Mark Rozin : 1

Marcin Słobodzian/Grzegorz Dachowski : 1



Vainqueurs ERC3 :

Tom Kristensson/Henrik Appelskog : 2

Mārtiņš Sesks/Renārs Francis : 2

Florian Bernardi/Victor Bellotto : 1

Diogo Gago/Miguel Ramalho : 1

Amittrajit Ghosh/Ashwin Naik : 1

Laurent Pellier/Geoffrey Combe : 1



Vainqueurs ERC Junior U28 :

Nikolay Gryazin/Yaroslav Fedorov : 4

Chris Ingram/Ross Whittock : 1

Fabian Kreim/Frank Christian : 1



Vainqueurs ERC Junior U27 :

Diogo Gago/Miguel Ramalho (photo) : 2

Tom Kristensson/Henrik Appelskog : 2

Mārtiņš Sesks/Renārs Francis : 2



Vainqueurs Spéciale(s) de Qualification :

Nikolay Gryazin/Yaroslav Fedorov : 4

Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov : 2

Jusso Nordgren/Tapio Suominen : 1

Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel : 1



Top 5 des vainqueurs de spéciale(s) :

Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov : 30

Nikolay Gryazin/Yaroslav Fedorov : 20

Bruno Magalhães/Hugo Magalhães : 8

Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel : 7

Jari Huttunen/Antti Linnaketo : 7



Nombre de leaders de'un rallye :neuf

Plus de changements de leader :Rallye de Chypre (six)

Arrivée la plus serrée :0,6s (Simos Galatariotis devant Bruno Magalhães, Chypre)

Rallye le plus long :Rallye EKO de l'Acropole (237,89 kilomètres)

Rallye le plus court :Rally Islas Canarias (202,72 kilomètres)

The post Faits et chiffres de l’ERC 2018 appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.