Victorieuse en ERC Ladies’ Trophy, Emma Falcón admet qu'apprendre doit passer en premier pour sa première saison au niveau R5.

La Canarienne va disputer le Rally di Roma Capitale pour la troisième fois, cette semaine, mais la première au volant de la Citroën C3 R5 de l'Escuderia Fuertwagen Motorsport qu'elle partage avec son copilote Eduardo González.

“C'est un des rallye que j'aime et dont je profite le plus mais c'est ma première participation avec une voiture R5”, dit la pilote engagée en ERC1 Junior. “Cette année, il s'agit de se mettre en symbiose avec la voiture. J'espère que l'année prochaine, on participera à plus d'épreuves.”

Falcón a fini sixième en ERC3 et deuxième en ERC Ladies’ Trophy à Rome la saison dernière.

The post Falcón : apprendre passe avant tout en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.