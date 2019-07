Si un souci d’embrayage et une pénalité en temps l’ont finalement repoussée à la 12e place au classement général de cette manche du Championnat d’Europe FIA des Rallyes, c’est une solide démonstration qu’a effectuée la Canarienne.

“Ce rallye a été difficile, j’ai besoin de faire plus d’essais pour améliorer le set-up et connaître la voiture”, a déclaré Falcón après l’arrivée. “Le deuxième jour a été long pour nous mais nous avons une bonne équipe, elle a changé l’embrayage à l’assistance. Nous sommes très contents d’être à l’arrivée et d’avoir parcouru tous les kilomètres.”

En plus de gagner en ERC Ladies’ Trophy pour la seconde fois cette saison, Falcón a mené sa Citroën C3 R5 engagée par le Rallye Team Spain à la cinquième place en ERC1 Junior avec son copilote Eduardo González.

The post Falcon dans une forme digne du top 10 à Rome en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.