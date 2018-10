Falcón favorite de l’ERC Ladies’ Trophy, selon Munnings

Catie Munnings fait de son adversaire Emma Falcón la favorite pour gagner l'ERC Ladies’ Trophy à l'occasion de la finale du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, le Rally Liepāja, cette semaine.

Bien que Falcón et Munnings soient à égalité de points et courent sur des PEUGEOT 208 R2 virtuellement identiques, Munnings considère comme minces ses chances de remporter pour la seconde fois le titre dans la catégorie féminine de l'ERC.

“Nous nous concentrons sur le Championnat FIA ERC Under 27, qui ne comprend pas toutes les manches [contrairement à l'ERC Ladies’ Trophy]”, rappelle Munnings, qui a coiffé la couronne des féminines en 2016 au terme de sa première saison en rallye. “Mais nous avons gagné les quelques dernières manches de l'ERC Ladies’ Trophy et sommes [Falcón et elle] maintenant à égalité avant la dernière manche].”

“En étant réaliste, avec le système d'attribution des points, nous n'avons plus qu'une mince chance de décrocher le titre. En ERC Ladies’ Trophy, le barème est basé sur notre position au classement général en deux roues motrices, et l'on peut donc réaliser de gros scores sur les manches qui ne comptent pas pour l'ERC Junior U27 et où il y a peu d'engagés en 2RM. Emma est allée en Grèce et y a marqué de gros points, donc maintenant, en tenant compte de l'effacement des scores, la seule façon pour nous de gagner le titre est de terminer quatrième ou mieux, et à condition qu'Emma ne termine pas.”

Bien qu'elle admette que Falcón est mieux placée pour gagner le titre, la Britannique, ambassadrice de PEUGEOT, ne renonce pas. “Nous devons tout donner et voir ce que nous pouvons faire.”

Munnings, qui fait partie des pilotes du Saintéloc Junior Team, a fait ses débuts sur terre au Rally Liepāja en 2016. Falcón n'a jamais disputé le rendez-vous letton et sa 208 R2 de GC Motorsport est une découverte pour elle qui passe ce week-end à son volant après avoir couru ces trois dernières saisons sur une Citroën DS3 R3T.

Munnings est deuxième en partant de la gauche sur la photo, et Falcón tout à droite.

