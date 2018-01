Falcon recrute Gonzalez, avec le Rallye ERC des Azores en ligne de mire

Emma Falcon a recruté Edu Gonzalez pour la copiloter en 2018 alors que la native des Iles Canaries se prépare à continuer son aventure en Championnat d'Europe des Rallyes FIA ERC.

Falcon était en lice pour le Ladies Trophy ERC en 2017 avec des sorties sur son rallye à domicile, le Rally Islas Canarias, mais aussi au Rally Rzeszow, Barum Czech Rally Zlin et le Rally di Roma Capitale, mais a dû toutefois perdu la couronne au profit de l'Italienne Tamara Molinaro.



Falcon, 27 ans, devrait piloter une Citroën DS3 R3 et espère débuter sa campagne sur le Azores Airlines Rallye du 22 au 24 mars."La saison à venir a de nouvelles choses à venir, et je suis très excitée",a déclaré Falcon. "Je veux vraiment être aux Açores".



Le Rally Rzeszow, le Barum Czech Rally Zlín et le Rally di Roma Capitale marquaient les premières sorties hors d'Espagne pour Falcon.