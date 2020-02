Feofanov : le titre ERC2 serait une belle histoire à raconter à mes petits-enfants

Dmitry Feofanov est le premier pilote à défier Tibor Érdi Jr dans sa quête d'un hat-trick en ERC2, alors que les inscriptions se poursuivent pour la saison 2020 du FIA European Rally Championship.

Le Russe s'est engagé pour au moins les quatre premiers rallyes de la saison à venir, lors desquels il pilotera une Mitsubishi Lancer Evolution X pour la respectée écurie Prospeed.



Par conséquent, il prendra son premier départ sur asphalte en compétition au Rally Islas Canarias au mois de mai, après la manche d'ouverture de la saison, sur terre : l'Azores Rallye, fin mars. Normunds Kokins sera son copilote.



Ayant fait ses débuts en ERC avec trois rallyes en 2019, Feofanov a expliqué pourquoi il revenait en 2020 et ce qu'il espérait accomplir face à une concurrence notamment composée d'un double champion ERC2, le Hongrois Tibor Érdi Jr from Hungary.



Pourquoi avez-vous choisi l'ERC pour 2020 ?“Quand j'ai testé l'ERC l'an dernier, j'ai vu que tout était à un niveau supérieur : la difficulté, l'organisation, la taille des rallyes, etc – comparé aux compétitions nationales dans les pays baltes. J'ai apprécié ça et j'ai eu le sentiment de faire partie de quelque chose de grand, d'une vraie grande compétition sportive. Et je peux y être compétitif si je fais les choses comme il faut. J'ai aussi vu qu'il y avait une véritable chance de se battre pour le titre, car le budget est abordable : le Groupe N reste en lice et je ne suis pas sûr d'avoir une opportunité similaire à l'avenir, donc cela vaut le coup d'essayer maintenant.”



Quels sont vos objectifs pour cette année ?“Au minimum, je souhaite apprendre comment piloter lors d'un rallye ERC, surtout ceux auxquels je n'ai pas participé l'an dernier. De plus, je ferai de mon mieux pour monter sur le podium de l'ERC2 au terme de la saison 2020.”



Que représenterait le titre pour vous ?“Bien sûr, si je le remporte, ce sera la plus belle récompense possible pour moi en tant que pilote de rallye, actuellement. Il y a un an, je n'en rêvais même pas. Mais ce serait aussi l'une des plus grandes réussites de ma vie, où le rallye joue un rôle majeur. Et une belle histoire pour mes petits-enfants !”



Est-il possible que vous participiez à plus de quatre rallyes ?“Oui, bien sûr. Nous verrons les résultats après les quatre premiers. Je comprendrai ce que je ressens sur l'asphalte, etc. Début juillet, il sera plus facile de décider quels rallyes nous devrions disputer parmi ceux qui resteront.”



Vous ferez vos débuts sur asphalte cette année. Enthousiaste, ou appréhensif ?“Les Canaries seront mon premier rallye 100% asphalte. Cela risque d'être dur en raison de mon manque d'expérience. Mais je suis vraiment enthousiaste et j'espère prendre du plaisir. Je ferai de mon mieux pour être aussi bien préparé que possible d'ici là.”



Pour 2020, vous rejoignez Prospeed, une écurie qui a un grand palmarès en ERC2.“Prospeed a plusieurs années d'expérience en ERC. Ils savent comment se préparer pour les rallyes d'ERC, comment travailler et gérer les choses durant les rallyes avec de bons réglages. C'est important. C'est la principale raison pour laquelle je les ai rejoints pour cette saison. Je pense que leurs connaissances devraient vraiment m'aider à obtenir de meilleurs résultats et à éviter les erreurs.”



Où voir Dmitry Feofanov en 2020

Azores Rallye, 26-28 mars ; Rally Islas Canarias, 7-9 mai ; Rally Liepāja (Lettonie), 29-31 mai ; 77e Rally Poland, 26-28 juin, ainsi que d'autres rallyes à confirmer.

