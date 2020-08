Le pilote d'origine russe, qui arborait le drapeau letton sur sa Mitsubishi Lancer, était sur la bonne voie pour terminer deuxième derrière le vainqueur Tibor Érdi Jr lorsqu'il a été retardé dans la septième étape par un problème d'électricité.



Malgré ce revers, Feofanov a atteint la troisième place dans la catégorie production aux côtés de son copilote Normunds Kokins.



"Nous avons perdu de la puissance après cinq kilomètres lors de la septième spéciale et avons perdu la deuxième place", a expliqué Feofanov. "Après cela, tout était clair, il fallait juste que je termine et la troisième place était pour nous."



Après avoir terminé cinquième au Rallye di Roma Capitale le mois dernier, l'expérience de Feofanov dans les graviers allait toujours faire de lui un prétendant au podium en Lettonie.



"Je me suis senti très à l'aise, la vitesse était bonne et j'étais satisfait de ma performance", a-t-il déclaré. "Nous avons commencé très prudemment, puis nous avons augmenté la vitesse sur chaque étape."