Feofanov pense être au départ à Rome en ERC après un tonneau à 140 km/h

Dmitry Feofanov s'attend à ce que sa Mitsubishi Lancer Evolution X soit réparée pour le départ du Rally di Roma Capitale, vendredi.

Le concurrent ERC2 a effectué un tonneau durant les essais officiels à Strangolagalli hier (mardi) alors qu'il se préparait avant son second départ sur asphalte.

Les mécaniciens de Prospeed ont effectué les réparations initiales dans la zone d'assistance située près de la spéciale de test, avant une réparation complète au parc d'assistance de Fiuggi.

“J'étais très soft, j'ai essayé d'avoir une vitesse élevée avant le virage et d'attaquer un peu plus mais c'était trop glissant et c'est la raison [de notre tonneau]”, a expliqué Feofanov qui a aussi confirmé que son copilote, Normunds Kokins, et lui n'ont pas été blessés. “C'était un virage à gauche après une longue ligne droite. Je pense [que nous étions à] 140 km/h, quelque chose comme ça. Jusqu'à l'ultime seconde, j'ai cru que la voiture allait juste s'arrêter mais elle est partie en tonneau au tout dernier moment. Je pense qu'elle sera OK [pour le rallye].”

Le Rally di Roma Capitale sera donc le second pour Feofanov sur asphalte après qu'il a participé au Rally Internazionale del Casentino, début juillet.

“Je me suis essayé au goudron pour la première fois il y a très semaines. C'était bien, j'ai aimé ça et je me sens plus à l'aise maintenant car ça va être mon second rallye [sur cette surface]”, a poursuivi le Russe. “Je ne m'attendais pas à autant de plaisir après la terre mais j'ai trouvé ça très cool. J'espère donc que nous pourrons montrer quelques bons résultats et être sur le podium. Même si je n'aime pas ce genre de prévisions météo, je ferai de mon mieux.”

