Fin du 1er jour : Six sur six pour Lukyanuk, leader du Rally di Roma Capitale en ERC

Alexey Lukyanuk a repris la compétition internationale en rallye en gagnant les six spéciales de la première étape au Rally di Roma Capitale, manche d'ouverture du Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2020, pour en occuper solidement la tête.

Aux côtés de son nouveau copilote et compatriote Dmitry Eremeev, le Russe a tenu en respect le vainqueur de l'année dernière, Giandomenico Basso – également double champion ERC –, toute la journée au volant de sa Citroën C3 R5 du Saintéloc Junior Team équipée de Pirelli.



Basso, qui fait ses débuts en compétition dans une Volkswagen Polo GTI R5 engagée par Loran, est deuxième à 34''1 de Lykyanuk, et Oliver Solberg fait un impressionnant troisième au général ainsi que leader de l'ERC1 Junior, à 13''0 de son expérimenté rival italien avec une autre Polo.



Plus d'informations à suivre...

