À moins de 20 jours du 45e Rally Islas Canarias, voici les informations essentielles concernant cette manche décisive de la saison 2021 du Championnat d’Europe FIA des Rallyes.

Début : 20h30, jeudi 18 novembre, Podium Zone, Gran Canaria Stadium

Fin : 17h15, samedi 20 novembre, Podium Zone, Gran Canaria Stadium

QG : Gran Canaria Arena, Fondos de Segura, s/n, 35019 Las Palmas de Gran Canaria

Apparitions en ERC (depuis la restructuration de 2004) : 6 (2013, 2016-2020)

Spéciales : 17

Distance chronométrée : 197,29 kilomètres

Distance en liaison : 371,04 kilomètres

Distance totale : 568,33 kilomètres

Surface : asphalte

Essais Libres (pilotes prioritaires) : 12h15-14h15, jeudi 18 novembre, Telde (2,94 kilomètres)

Spéciale de Qualification (pilotes prioritaires) : 15h03, jeudi 18 novembre, Telde (2,94 kilomètres)

Shakedown (tous pilotes) : 16h15-18h15, jeudi 18 novembre, Telde (2,94 kilomètres)

Le rallye en 100 motsLes spéciales montant et descendant à un rythme fréquent, les pilotes font très attention aux vitesses et trajectoires en virage pour s’assurer un élan optimal. Réglages et notes précis sont essentiels. Une des caractéristiques notables des spéciales est leur surface abrasive, faite en partie à partir de lave volcanique. Cela signifie que les niveaux d’adhérence sont élevés et restent constants s’il pleut, bien que l’usure des pneus puisse augmenter. Cependant, les possibilités de couper des virages étant limitées, les routes restent relativement propres. Revenu au calendrier ERC en 2016, ce rallye offre de nombreux défis et attire de nombreux spectateurs.

Compte pour : ERC1, ERC2, ERC3, ERC Junior, ERC3 Junior, classement Teams du Championnat d’Europe FIA des Rallyes, Abarth Rally Cup

Le parcours en brefL’étape d’ouverture du vendredi 19 novembre comprend deux passages dans les spéciales de Valsequillo (11,91 kilomètres), San Mateo (13,86 kilomètres), Tejeda (13,66 kilomètres) et Santa Lucía (12,94 kilomètres), ainsi qu’un passage dans la spéciale en ville de Las Palmas de Gran Canaria (1,53 kilomètre), qui complète la première journée. L’étape décisive du samedi comprend deux passages dans Arucas (7,18 kilomètres), Moya (12,96 kilomètres) et Valleseco (14,56 kilomètres), tandis que la spéciale de Telde se décline en deux versions : Telde Tradición del Motor (10,39 kilomètres) et Telde Ciudad Deportiva (11,11 kilomètres).

Derniers vainqueurs

2020 : Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta R5 MkII)

2019 : Pepe López/Borja Rozada (Citroën C3 R5)

2018 : Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)

2017 : Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)

2016 : Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)

Cinq faits

1 : Le Rallye Islas Canarias compte un certain nombre d’anciens vainqueurs de renom parmi lesquels Didier Auriol, Piero Liatti et Carlos Sainz, qui l’a remporté cinq fois consécutivement dans les années 1980.

2 : Les îles Canaries sont connues pour leur climat agréable, la température ambiante variant de 17 à 24°C.

3 : Le Rally Islas Canarias a intégré le calendrier de l’ERC pour la première fois en 1982 et a compté 25 fois pour le premier championnat européen de rallye.

4 : Islas Canarias vient du latin Insula Canaria, ou île des Chiens. Ceux-ci étaient censés être un type de phoque moine.

5 : Un plat de choix dans les îles Canaries est la ropa vieja, faite de poulet, de bœuf, de pommes de terre et de haricots.

