Anthony Fotia a été récompensé pour ses impressionnants débuts dans le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA par une participation au Rally Islas Canarias, manche décisive de la saison 2021.

Le Français a terminé cinquième en ERC3 et ERC3 Junior au Rallye de Hongrie le mois dernier et fera ses débuts au Rally Islas Canarias dans une Renault Clio Rally4 préparée par CHL Sport Auto, avec Arnaud Dunand comme copilote.

“Encore une fois, grâce à la confiance de Renault Sport, de CHL Sport Auto et de mes fidèles partenaires, avec Arnaud nous continuons l’aventure en FIA ERC. Encore une belle expérience que de prendre le volant de la Clio Rally4. J’ai hâte de découvrir ces belles routes et de retrouver le niveau en ERC3 et ERC3 Junior”, a écrit le jeune pilote sur Facebook.

