Finale de l’ERC Junior : Marczyk compte sur Kresta pour se montrer à Zlin

Miko Marczyk ne peut remporter le Championnat FIA ERC1 Junior mais il pourrait prendre des points précieux aux candidats au titre Chris Ingram et Filip Mareš sur la dernière manche, cette semaine.

Marczyk est un espoir polonais à la cote élevée qui va faire ses débuts au Barum Czech Rally Zlín en leader de son championnat national après le Rally Rzeszów qui s'est couru la semaine dernière.



Bien que n'ayant jamais disputé ceBarum Czech Rally Zlín, Marczyk peut compter sur la vaste expérience du triple vainqueur de l'épreuve Roman Kresta, dont la structure Kresta Racing supervise son engagement pour le compte de ŠKODA Polska Motorsport.



“Pour une première fois ici, c'est plus comme un rallye d'entraînement mais bien sûr, j'aimerais être compétitif dans quelques spéciales bien que je n'aie pas une pleine compréhension d'à quel point ce sera difficile”, dit Marczyk.“J'ai fait quelques essais sur des routes similaires puisque mon équipe est celle de Roman Kresta, qui connaît très bien ce rallye et m'a donné des conseils en me disant combien elles sont exigeantes. J'espère que ça pourra être un avantage pour nous, mais, pour une première fois, je sais que c'est un rallye très difficile.”

