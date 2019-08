Finale de l’ERC Junior : pourquoi son erreur de Rome a compliqué la tâche de Furuseth

L'abandon de Sindre Furuseth alors qu'il menait en ERC3 Junior au Rally di Roma Capitale a réduit ses espoirs de gagner le titre cette semaine au Barum Czech Rally Zlín qui conclut la saison.

Furuseth a 25 points de retard sur Ken Torn avant le rendez-vous tchèque sur asphalte et il est plus que conscient de ne pas être le favori pour la couronne. Cependant, le pilote du Saintéloc Junior team n'a pas l'intention de renoncer, deux rallyes sur une R5 en 2020 étant promis au champion.

“Gagner le titre voudrait dire beaucoup car ça aide vraiment pour franchir le palier R5 de façon permanente et fournit deux opportunités géniales pour 2020”, dit le Norvégien, trois fois sur le podium en 2019. “Ça semble plutôt difficile pour nous après notre erreur à Rome, mais on va clairement essayer de faire notre part du boulot et de gagner le rallye.”

“Le Barum est un rendez-vous très spécial et difficile, avec toujours beaucoup d'imprévisibilité et de choses qui se passent. On va attaquer le week-end comme on l'a fait toute l'année, essayer d'être rapides mais de rester à l'écart des ennuis.”

