Finale de l’ERC Junior : Torn vise titre et récompense en ERC3 Junior

Ken Torn aura le regard fixé sur la récompense promise au futur champion en abordant la dernière manche du Championnat FIA ERC3 Junior, demain (vendredi).

Le pilote de l'Estonian Autosport Junior Team est en position de force pour remporter ce titre convoité – et la récompense consistant en deux rallyes sur une voiture de type R5 dans le cadre du Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2020 –, après trois victoires en autant de participations dans la catégorie soutenue par Pirelli.

“Ce prix est une très bonne opportunité car pour un jeune pilote, trouver le budget pour courir sur une R5 n'est pas aisé, mais le champion aura deux rallyes sur une R5, ce qui est très bien”, dit le pilote de la Ford Fiesta R2 avant le décisif Barum Czech Rally Zlín, qu'il va disputer pour la première fois.

Concernant le défi que représente ce rallye, Torn ajoute : “J'ai regardé des vidéos des spéciales, elles sont différentes de ce qu'on a eu à Rome. On peut voir un peu de terre sur la route, et ce pourrait être un des rallye les plus difficiles que j'aie courus.”

