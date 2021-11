Voici un état des lieux des forces en présence avant le Rally Islas Canarias, manche décisive du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA 2021.

*Deuxième au classement provisoire,Miko Marczyk(ORLEN Team) est la “tête de série” numéro 1 en l’absence du champion ERC** Andreas Mikkelsen. Il a fini neuvième de son premier Rally Islas Canarias la saison dernière et deuxième au Rallye de Hongrie le mois dernier, son meilleur résultat en ERC.



*Avec 14 points d’avance surEfrén Llarena(Rallye Team Spain) dans la lutte pour la deuxième place, Marczyk semble avoir le vent en poupe. Cependant, le double champion de Pologne doit encore décompter son score le plus bas, ce qui donne de l’espoir à Llarena qui n’a pas de résultat à décompter, avant son épreuve à domicile.



*Libéré de la pression d’un possible troisième titre ERC,Alexey Lukyanukest en mesure de remporter le Rally Islas Canarias pour la quatrième fois, ce qui lui permettrait de devenir le pilote le plus titré de l’épreuve juste derrière le légendaireCarlos Sainz.



*Nil Solansa mené pour ses débuts en ERC lors de son premier Rally Islas Canarias la saison dernière. Il revient sur sa manche locale du championnat d’Europe au volant d’une Hyundai i20 R5 du Team MRF Tyres. Son frère cadetJan Solans(Citroën C3 Rally2), champion Junior WRC 2019, est également présent, mais sa priorité est la victoire dans le Supercampeonato.



*Après avoir ajouté une huitième place au Rallye de Hongrie à son palmarès ERC le mois dernier, le pilote de CHL Sport Auto,Yoann Bonato(Citroën C3 Rally2), qui a terminé deuxième du Rally Islas Canarias la saison dernière, a remporté le Critérium des Cévennes, qui compte pour le Championnat de France Asphalte, et ainsi confirmé son pedigree sur cette surface.



*SimoneCampedelli fait sa première sortie sur asphalte au volant de la Škoda Fabia Rally2 Evo du Team MRF Tyres pour ses débuts au Rally Islas Canarias. L’EspagnolLuis Vilariño(photo) a participé au Rally Islas Canarias la saison dernière, en prélude à une campagne ERC en 2021.



*Iván Aresa terminé sur le podium du Rallye Islas Canarias en 2020 et devrait être à nouveau dans la lutte pour le podium cette année.



*Quatre Canariens seront en action à domicile.Enrique Cruz, champion des Canaries en titre et quadruple vainqueur en 2021, affrontera les habitués de l’ERC sur sa Ford Fiesta Rally2, après s’être classé 15e au classement général du Rally Islas Canarias en novembre dernier.Luis Monzón, qui dispute sa première saison au volant d’une Škoda Fabia Rally2 Evo, a remporté trois fois le Rally Islas Canarias par le passé, tandis queYeray Lemesfait ses débuts au volant de la toute nouvelle Hyundai i20 N Rally2 et est un prétendant au top 10. L’ancienne gagnante de l’ERC Ladies' Trophy qu’estEmma Falcónisparticipera à sa manche locale de l’ERC sur une Citroën C3 Rally2.



*Surhayén Perníaa inscrit des points en ERC lors de sa dernière participation au Rally Islas Canarias en 2020 et a remporté une belle victoire lors de la dernière manche du Supercampeonato, tandis qu’Albert von Thurn und Taxis, ancien pilote de GT devenu un habitué de l’ERC, prend le départ de l’épreuve pour la cinquième fois.



*L’ArgentinJuan Carlos Alonso, champion ERC2 2019, fait un retour très attendu dans la compétition européenne, tandis que Daniel Chwist et Jarosław Kołtunse préparent à porter le drapeau polonais.



*Javier Pardoarrive au Rallye Islas Canarias avec le titre ERC2 en vue, après cinq victoires consécutives pour Suzuki Motor Ibérica.Dmitry Feofanovpeut empêcher le pilote d’une autre Swift Rally2 Kit de remporter le titre, mais il a besoin d’un grand nombre de points pour y parvenir.



*Après avoir remporté l’Abarth Rally Cup à sa troisième tentative,Dariusz Polońskivise la troisième place au classement final de l’ERC2 mais devra faire face à une forte adversité de la part du coéquipier de Pardo,Joan Vinyes. L’Andorran a une expérience et un pedigree considérables au Rally Islas Canarias et proposera une forte opposition.



*Tibor Érdi Jr, triple champion ERC2, a l’intention de terminer sa campagne 2021 en beauté en remplaçant son habituelle Mitsubishi Lancer par une Škoda Fabia R4 Rally2 Kit construite par Proracing Engineering dont l’UkrainienSerhii Potiikoest présent sur la seconde Fabia R4.



*Carlos David Garcíacomplète la liste des engagés en ERC2 sur une Abarth 124 rally pour son premier départ en ERC depuis le Rally Islas Canarias 2019.



*Les chasseurs de titreJean-Baptiste Franceschi(Toksport WRT, Renault Clio Rally4) etPep Bassas(The Racing Factory, Peugeot 208 Rally4), ce dernier soutenu par le Rallye Team Spain, sont en tête du classement ERC3 devant le leader actuel de l’ERC3 Junior, Sami Pajari (Porvoon Autopalvelu Ford Fiesta Rally4). Alors que Bassas et Franceschi ont déjà participé au Rally Islas Canarias, l’épreuve est entièrement nouvelle pour le Finlandais.



*Le HongroisMartin László, l’AllemandNick LoofetAlejandro Cachóndu Rallye Team Spain vont se disputer la troisième place du classement final de l’ERC3 Junior au Rally Islas Canarias.

*L’Argentin Paulo Soriapasse à la Renault Clio Rally4 après avoir terminé deuxième derrière Andrea Mabellinidans le premier Clio Trophy by Toksport WRT réservé aux Clio Rally5. Son copilote habituel Marcelo Der Ohannesiandisputant l’ACI Rally Monza en Italie, Soria a recruté le RoumainSergiu Itupour le remplacer.

*Après avoir impressionné lors de ses débuts en ERC3 Junior au Rallye de Hongrie, le Français Anthony Fotiareçoit une seconde chance au volant de la Clio Rally4 de CHL Sport Auto.

*Jorge Cagiao, qui a fait ses débuts en ERC au Rally Islas Canarias la saison dernière, y revient sur une Clio Rally4 tandis que Zósimo Hernándezfait sa première apparition dans le championnat sur une Peugeot 208 Rally4.

*La Bulgare Ekaterina Stratieva, qui a remporté plusieurs fois l’ERC Ladies' Trophy réservé aux pilotes féminines, va tenter de marquer des points en ERC3.

