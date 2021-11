Miko Marczyk portera le très convoité numéro un sur sa Škoda Fabia Rally2 Evo de l’ORLEN Team lors de la 45e édition du Rally Islas Canarias, qui accueillera la semaine prochaine la manche décisive du Championnat d’Europe FIA des Rallyes 2021.

Marczyk et son copilote Szymon Gospodarczyk sont l’équipage le mieux placé au championnat avant cette épreuve entièrement sur asphalte qui se déroulera du 18 au 20 novembre, et sont donc les “têtes de série” devant Efrén Llarena et Sara Fernández puis Alexey Lukyanuk et Alexey Arnautov, ces derniers de retour en ERC sur une épreuve qu’ils ont déjà remportée à trois reprises.

Javier Pardo, favori pour le titre ERC2, sera l’un des sept pilotes à la recherche d’un succès dans la catégorie production, tandis que les candidats au titre ERC3 seront Jean-Baptiste Franceschi et Pep Bassas, sans oublier Sami Pajari qui affrontera Franceschi pour la couronne ERC3 Junior.

Au total, 37 équipages peuvent prétendre à des points ERC et 51 participent à l’épreuve internationale principale. Cliquez ICI pour la voir liste complète des engagés.

