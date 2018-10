Finale ERC Junior Under 28 : Ingram “à fond” pour remplir sa mission

Chris Ingram dit vouloir décrocher le score maximum en FIA ERC Junior des moins de 28 ans au Rally Liepāja, afin de maximiser ses chances de coiffer la couronne.

Ingram a sept points de retard sur Gryazin au classement provisoire et ne doute en rien de ce que sera le rythme du Russe basé en Lettonie, qui a remporté l'épreuve au général en 2017.

“On doit gagner ce rendez-vous. On doit juste y aller à fond mais cela va être incroyablement difficile à faire”, dit le Britannique, champion de l'ERC Junior U27 soutenu par Pirelli l'année dernière. “On a appris beaucoup en Pologne et on s'est beaucoup améliorés, alors on ne sait jamais. C'était génial de voir à quel point notre voiture est rapide en fait, c'était une expérience géniale et on est impatients de finir l'année, espérons-le, sur une bonne note – et de voir si nous reviendrons l'année prochaine. Ça dépend de ce qu'il se passera en Lettonie.”

“Cette année reste ma première sur une R5 mais on parvient à décrocher des podiums et ça impressionne des gens. En Lettonie, on va avant tout essayer de gagner le titre et d'être avec [Nikolay] Gryazin, mais je peux vous dire que ce sera difficile car il est sur un rythme mondial en ce moment.”

Si Ingram remporte le titre ERC Junior U28, il aura l'opportunité de choisir sa récompense entre une World Rally Car en spécification 2016 sur une manche européenne du championnat du monde, ou un chèque de 100.000 euros pour financer en partie une campagne ERC complète.

