Finale ERC Junior Under 28 : Kreim relativise ses chances de titre

Fabian Kreim admet qu'il fait face à un défi relevé que celui de terminer le Rally Liepāja, dimanche, en vainqueur du Championnat FIA ERC Junior des moins de 28 ans.

Le pilote ŠKODA AUTO Deutschland est troisième du classement provisoire et dans une position inférieure une fois pris en compte les retraits de points, en ayant inscrit sur les cinq manches courues jusque-là.

“Je ne pense pas avoir les meilleures cartes dans la lutte pour le championnat, honnêtement”, dit le double champion d'Allemagne. “Nous sommes redescendus en troisième position et avons beaucoup moins d'expérience que Nikolay [Gryazin] et Chris [Ingram]. Mais nous promettons de nous battre jusqu'à la toute fin. Espérons pouvoir trouver un bon rythme puis essayer d'apprendre autant que possible sur la terre.”

Si Kreim remporte le titre ERC Junior U28, il aura l'opportunité de choisir sa récompense entre une World Rally Car en spécification 2016 sur une manche européenne du championnat du monde, ou un chèque de 100.000 euros pour financer en partie une campagne ERC complète.

