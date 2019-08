Chris Ingram estime que gagner le titre ERC1 Junior pourrait être “énorme” et le catalyseur dont il a besoin pour coiffer la couronne générale du Championnat d'Europe FIA des Rallyes en fin de saison.

Ingram peut décrocher les lauriers de l'ERC1 Junior en devançant son rival Filip Mareš au Barum Czech Rally Zlín, cette semaine.

S'il y parvient, il recevra 100.000 euros de prix, de la part du promoteur Eurosport Events, pour disputer les dernières manches de la saison à Chypre et en Hongrie. Soit deux opportunités d'inscrire des points qui pourraient lui permettre de devenir le premier Britannique depuis Vic Elford, en 1967, à remporter ce convoité titre FIA.

“Le Barum Rally sera très important car il décidera de l'issue du Championnat ERC1 Junior”, dit le pilote Toksport WRT. “L'année dernière, on avait un bon rythme en fin de rallye, signant des temps plus rapides que ceux de légendes telles que Kopecký, Lukyanuk et Sordo. Je sais ce qu'on a à faire, je dois faire mon boulot au mieux de mes capacités dans chaque domaine.”

“Gagner le titre serait énorme et nous donnerait une chance de continuer la lutte pour le titre général, mais je dois maintenant élever mon niveau de jeu.”

The post Finales de l’ERC Junior : le titre ERC1 Junior crucial pour la couronne générale, dit Ingram appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.