First ERC3 Junior win there for the taking, says Furuseth

Sindre Furuseth avait le rythme pour signer sa première victoire en Championnat FIA ERC3 Junior, mais a dû se contenter de la deuxième place après qu'un pneu endommagé a ralenti sa progression au 76e Rallye PZM de Pologne.

Le Norvégien était en lice pour remporter la catégorie soutenue par Pirelli mais a rétrogradé le samedi après-midi. Il a essayé de rattraper le temps perdu dimanche matin, mais opté pour assurer la deuxième place plutôt que tout tenter pour disputer la victoire à Ken Torn.

“Je pense qu'on méritait de gagner mais Ken [Torn] a aussi fait un boulot fantastique”, a dit le pilote du Saintéloc Junior Team. “On a entamé le première jour à fond et on s'est bâti une petite avance en tête, mais la crevaison nous a mis dans une situation difficile le dernier matin.”

“On a essayé et réduit un petit peu l'écart. Mais quand j'ai vu le rythme de Ken dans la spéciale cassante après l'assistance, je me suis juste dit que ce n'était pas possible. De plus, Efrén [Llarena] est sorti de la route et à partir de là, ce n'était plus que de la survie.”

“Le championnat se présente bien avec trois deuxièmes places maintenant, mais évidemment, on veut aussi cette première victoire.”

