FLASH INFO : Llarena décroche le titre ERC3* en s’imposant à Chypre

Efrén Llarena s'est assuré du titre ERC3* en Championnat d'Europe FIA des Rallyes grâce à une victoire au Rallye de Chypre face à Erik Cais.

“C'est fabuleux. Ça a été un des rallyes les plus difficiles que j'ai jamais fait”, a réagi Llarena.

“On peut avoir une crevaison à chaque virage. Il y a presque 2°-22 kilomètres par spéciale et beaucoup de virages.”

“Nous sommes contents, merci au Rallye Team Spain, merci à Peugeot Sport pour nous avoir soutenus ici. Merci à ma famille et à mon équipe.”

La copilote de Llarena, Sara Fernández, s'est elle aussi assuré le titre ERC3* des copilotes, son premier trophée de l'année puisque le championnat ERC3 Junior n'accorde aucune récompense à ceux qui occupent le baquet de droite.

“Je veux remercier Saintéloc et Peugeot pour nous avoir donné cette opportunité, et la fédération espagnole pour tout son soutien”, a-t-elle déclaré.

“Je pense que c'était le rallye le plus difficile de ma vie ! La température est très élevée, ce qui n'est pas bon pour le moteur, et donc pas très bon pour nous – mais nous sommes là, et nous sommes très contents.”

*Sous réserve de confirmation des résultats par la FIA

