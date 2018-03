FLASH INFO : Lukyanuk remporte le Rallye ERC Azores Airlines

Alexey Lukyanuk s'est assuré une victoire assez tranquille dans la manche d'ouverture du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, aux Açores, devançant le local Ricardo Moura et le vice-champion 2017, Bruno Magalhães.

Lukyanuk a mené tout le rallye, et bien qu'il ait perdu plus d'une demi-minute dans la dernière spéciale avec un supposé problème de freins, son avance était suffisante pour maintenir Moura et Magalhães à distance, ces deux-là complétant le podium.



L'ERC Junior Under 28 s'est conclu sur un extraordinaire final, une lutte extrêmement serrée entre Chris Ingram et Martin Koči qui s'est décidée quand le pilote de ŠKODA Slovakia Motorsport a arraché une roue dans la dernière spéciale.



Son abandon a donné la deuxième place de l'ERC Junior U28 à Fredrik Åhlin pour ce qui n'était que son second rallye en ERC, devant un tout aussi débutant Rhys Yates qui complète le podium de la catégorie.



Après un ajustement du chrono de Mārtiņš Sesks dans l'ES8, le pilote local Diogo Gago conserve une avance de plus d'une minute sur le pilote Opel et sur Efrén Llarena en ERC Junior Under 27 après l'ES14.



Juan Carlos Alonso est bien parti pour s'imposer en ERC2, fort d'une avance de 31 secondes sur Sergei Remennik après l'ES14.