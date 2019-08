Flash : Lukyanuk abandonne alors qu’il occupait la deuxième place

La lutte à la victoire de Alexey Lukyanuk sur le Czech Rally Zlín a pris fin après une crevaison dans la huitième spéciale, un incident qui a mis fin au rallye du leader du championnat d'Europe des Rallyes FIA ERC.

Le pilote de pointe du Saintéloc Junior Team était deuxième et en lutte pour la victoire avec Jan Kopecký (ŠKODA Motorsport) jusqu'à ce qu'une crevaison à l'avant gauche mette un coup d'arrêt à sa progression lors de la spéciale de Halenkovice.



Lukyanuk avait d'abord chuté à la septième place après que le reste du peloton ne le dépasse, se positionnant entre Marijan Griebel, ancien champion ERC1 et ERC3 Junior, et Simon Wagner (Rally Technology), actuel concurrent de l'ERC1 Junior.



Mais d'autres dommages à la voiture suite à la crevaison l'ont contraint à se retirer sur le tronçon de liaison, malgré les efforts du leader du championnat pour effectuer des réparations d'urgence.



"C'était une crevaison lente et j'ai décidé d'aller jusqu'à l'arrivée et nous n'avons pas perdu beaucoup de temps, mais malheureusement cela a cassé au même endroit qu'au Rallye des Canaries," explique Lukyanuk, soulignant qu'il avait été forcé d'abandonner de manière presque identique lors de la deuxième manche de la saison de l'ERC en mai.



Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team) et Chris Ingram (Toksport WRT), qui s'affrontent actuellement pour le titre ERC1 Junior, se retrouvent à la lutte pour la deuxième place, séparés par seulement 1.2s avant la dernière étape.

