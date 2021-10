Andreas Mikkelsen s’est imposé deux fois dans le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA en autant de départs, en remportant cet après-midi le Rallye Serras de Fafe e Felgueiras.

Copiloté depuis peu par le Britannique Elliott Edmondson, le Norvégien a réussi à se détacher d’Alexey Lukyanuk au cours de la boucle de l’après-midi au Portugal. Un problème mécanique a ralenti le champion ERC en titre, qui avait 0,7s de retard sur Mikkelsen après la deuxième spéciale du jour.Mikkelsen, lui, n’a rencontré aucun souci, terminant la spéciale emblématique de Lameirinha et son fameux saut sur la bosse de Pedra Sentada, retransmis en direct sur Facebook et YouTube , avec un chrono de 2m01,8s plus rapide que celui de son rival russe., a réagi à l’arrivée Mikkelsen, qui accroît son avance sur le titre grâce à sa victoire.Malgré un arbre de transmission avant droit cassé, Lukyanuk a pu conserver sa deuxième place devant les deux pilotes portugais Armindo Araújo et Bruno Magalhães, respectivement troisième et quatrième.Nil Solans a remporté la bataille pour la cinquième place devant Norbert Herczig et Erik Cais, qui a été ralenti par un pneu arrière gauche endommagé dans l’ES16. Yoann Bonato, Miko Marczyk et Benito Guerra complètent le top 10, bien que Guerra ait été victime d’une crevaison à l’avant-droit dans l’ES15.En terminant à la neuvième place du classement général, Miko Marczyk est le membre de l’ERC-MICHELIN Talent Factory le mieux classé après six épreuves et remporte la dotation pneumatique complète pour les deux dernières épreuves de la saison.Javier Pardo et Pep Bassas menaient respectivement en ERC2 et ERC3 après l’avant-dernière spéciale (ES15).Plus d’informations à suivre...