Andreas Mikkelsen a remporté le 55e Rallye des Açores après une bataille passionnante qui a fait rage jusqu’à la dernière spéciale de cette cinquième manche du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA.

Au volant de la Škoda Fabia Rally2 Evo du Toksport WRT et aux côtés de son copilote Elliott Edmondson, Mikkelsen, équipé de pneus MICHELIN, a devancé Dani Sordo de 14,8 secondes pour signer sa deuxième victoire aux Açores.



“Il y avait un bon écart avec Dani alors j’ai essayé d’être malin”, a expliqué le vainqueur norvégien.“On a fait la différence dans les deux spéciales précédentes pour que je puisse relâcher un peu [dans Sete Cidades, la dernière]. On l’a joué intelligemment, et je dis un grand merci à l’équipe. Elliott a fait un excellent travail, et je suis très heureux. Ça a vraiment été une belle compétition et c’était amusant de se battre avec Dani. Ça a été un très bon week-end et on a beaucoup apprécié.”



Derrière Sordo (Team MRF Tyres, Hyundai i20 R5), Eftén Llarena (Rallye Team Spain, Skoda) a arraché la troisième place à Ricardo Moura (ARC Sport, Skoda) après que le héros local a fait un tonneau dans la dernière spéciale.



“J’ai fait une erreur stupide dans un virage très serré, j’ai accroché l’intérieur et c’est comme ça”, a déclaré un Moura désemparé, qui a terminé quatrième.



Miko Marczyk (ORLEN Team, Skoda) complète le top 5 devant Umberto Scandola (Hyundai Rally Team Italia).



Plus d’informations à suivre...



Photo :Chris Rawes/ERC Radio

