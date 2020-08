-

Oliver Solberg, âgé de 18 ans seulement, et son copilote Aaron Johnston ont remporté le Rallye de Liepāja pour la seconde année consécutive, après avoir mené du départ à l’arrivée cette manche du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA.

Mads Østberg et Torstein Eriksen ont pris la deuxième place devant Alexey Lukyanuk et Dmitry Eremeev.



Cependant, Østberg et Eriksen n’inscrivant pas de points en ERC, Lukyanuk et Eremeev récupèrent la deuxième place et maintiennent leur position de tête au championnat sur leur Citroën C3 R5 du Saintéloc Junior Team équipée de pneus Pirelli.

ERC Déchirement tardif pour Sesks en ERC3 Junior IL Y A 2 HEURES

The post FLASH : Solberg signe un doublé au Rallye de Liepaja en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Le point dimanche à la mi-journée : Solberg en tête du Rallye de Liepaja, Breen retardé, problème IL Y A 6 HEURES