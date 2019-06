FLASH : Torn double la mise en remportant l’ERC3 en Pologne

Ken Torn a poursuivi sur sa lancé dans le Championnat FIA ERC3 Junior en signant une seconde victoire consécutive en autant de rallyes sur le 76e Rallye PZM de Pologne, devant Sindre Furuseth.

Torn (Estonian Autosport Junior Team) a pris la tête le samedi après-midi, quand Furuseth (Saintéloc Junior Team) a perdu du temps dans la huitième spéciale, et ne l'a plus quittée – pour s'imposer avec 37.8s d'avance.

“Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai attaqué si fort. J'ai eu quelques grosses frayeurs mais on est contents et on est là”, a dit Torn, qui pilote une Ford Fiesta R2T chaussée de Pirelli.

Furuseth a empoché la seconde place pour la troisième fois de la saison en ERC3, ce qui lui donne une courte avance en tête du Championnat FIA ERC3 Junior après ce 76e Rallye PZM de Pologne.

