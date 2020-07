Fourmaux passe à l’orange en ERC

-

Voici la magnifique livrée orange qu'arborera la Ford Fiesta R5 MkII d'Adrien Fourmaux pour ses débuts en Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA sur le Rally di Roma Capitale, à la fin du mois.

Cette nouvelle livrée célèbre le partenariat fructueux entre M-Sport et Orange1 Racing et s'affichera sur la manche d'ouverture de la saison ERC courue sur asphalte du 24 au 26 juillet.

M-Sport et Orange1 Racing s'étaient associés l'an dernier dans le cadre du Championnat d'Italie des Rallyes, Simone Campedelli signant une victoire et cinq podiums sur une Fiesta R5.

L'édition 2019 du Rally di Rima Capitale avait été le théâtre de la premier apparition du transalpin avec la Fiesta R5 MkII EcoBoost.

M-Sport sera aussi représenté dans l'événement parallèle Rally Star réservé aux actuelles World Rally Cars, “Pedro” prenant le volant de la Ford Fiesta WRC alignée en Championnat du Monde des Rallyes de la FIA, qui compte neuf victoires et 31 podiums dans la catégorie reine de la discipline.

Le copilote belge Renaud Jamoul épaulera comme d'habitude Fourmaux, “Pedro” comptant sur les talents du local Emanuele Baldaccini.

Malcolm Wilson OBE, directeur général de M-Sport, a déclaré : “Notre activité a traversé des moments difficiles ces derniers mois, il est donc génial de voir la compétition reprendre en Europe. Le Rally di Roma Capitale marque le redémarrage du rallye international, et nous donne l'occasion parfaite de montrer nos voitures dans ce qui s'annonce un plateau très compétitif. Et je pense parler pour tous les passionnés de rallye en disant que je suis impatient de voir quelques grands noms de la discipline lutter dans ces spéciales.”

Richard Millener, le team manager, a ajouté :“C'est fantastique s'attendre à nouveau un rallye avec impatience. Adrien a été rapide lors de sa dernière apparition avec la Fiesta R5 MkII sur asphalte, et l'espoir est de le voir démontrer le même rythme quand il s'attaquera pour la première fois au Rally di Roma Capitale. Ce sera génial aussi de voir ‘Pedro’ au volant de la Fiesta WRC. Quand il nous a rejoint l'année dernière, il est devenu instantanément un membre de valeur et populaire de l'équipe, et nous nous réjouissons de lui donner une opportunité de piloter notre voiture dans la spécification la plus élevée dans son pays.”

