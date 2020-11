“ Je m’attends à être en mesure de lutter pour un podium et si le résultat est encore meilleur, ce sera un bonus” , dit le nordiste de 25 ans, ancien champion de France Junior et qui s’est depuis établi en concurrent de pointe dans la catégorie WRC2 du Championnat du monde des Rallyes de la FIA. “Comme nous sommes proches de la fin de saison, il est important de repartir avec un bon résultat après ce rallye ainsi que de la confiance avant Monza en championnat du monde.”

Grosse bagarre attendue sur des spéciales “typées circuit”

Un total de 27 pilotes sont engagés dans la section ERC du Rally Islas Canarias, sur des voitures de la catégorie reine Rally2. Une perspective qui motive Fourmaux, malheureusement sorti de la route lors de ses débuts en championnat d’Europe au Rally di Roma Capitale au mois de juillet. “C’est le dernier rendez-vous de la saison du Championnat d’Europe des Rallyes, avec une liste des engagés intéressante, et je peux m’attendre à une très grosse bagarre avec de nombreux pilotes”, dit-il. “J’ai regardé les spéciales [en ligne], elles semblent très belles, comme du circuit dans certaines portions, et assez rapides avec un très bon grip. Je suis sûr que nous allons beaucoup apprécier parce qu’il y a des portions en montée et en descente et ça va être assez intéressant dans les montagnes.”