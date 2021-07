Jean-Baptiste Franceschi a déclaré que sa victoire dans les catégories FIA ERC3 et FIA ERC3 Junior au Rallye de Liepāja a prouvé le niveau de performance de la toute nouvelle Clio Rally4 de Renault.

Franceschi a hérité de ce double triomphe après que Mārtiņš Sesks ait été exclu pour une infraction technique. Mais le rythme de Franceschi a été très bon tout au long de ce très rapide rallye sur terre, avec trois victoires en spéciale, tandis que l’imposition d’une pénalité de temps de 1min10s (pour un pointage en avance à l’assistance délocalisée de Talsi le vendredi) a entraîné qu’il soit difficile de justifier d’attaquer à fond le deuxième jour.

« Nous avons prouvé la performance de cette voiture, même si c’est une nouvelle voiture. Le rythme a été vraiment sympa tout au long du week-end », a déclaré Franceschi. « Nous étions à la lutte avec Mārtiņš [Sesks], qui connaît bien ce genre de spéciales, et j’en suis clairement heureux. Toksport a fait du bon travail et Renault Sport aussi. »

Après son abandon lors du 77e Rallye ORLEN de Pologne, le mois dernier, le succès letton de Franceschi a relancé ses ambitions aux championnats.

« C’est une bonne situation pour les championnats, car certains points sont importants et maintenant nous allons attaquer les rallyes sur goudron », a poursuivi le Français. « La voiture est rapide, nous avons fait beaucoup d’améliorations entre la Pologne et ce rallye, et cela a payé – c’est bien. »

