Franceschi a perdu tout espoir de victoire en ERC3 Junior en Lettonie

Jean-Baptiste Franceschi a abandonné sa lutte avec Ken Torn pour la victoire en Championnat Junior FIA ERC3 sur le Rallye Liepāja après avoir roulé dans l'ES9 avec le capot ouvert sur sa Ford Fiesta R2T.

Torn et Franceschi, tous les deux au volant de la dernière Fiesta, ont été très proches l'un de l'autre pendant la plus grande partie de la matinée de dimanche avec seulement 12 secondes d'écart après l'ES8, avant le problème du pilote français.



"Je suis stupide, j'ai conduit avec le capot ouvert toute la spéciale. J'ai oublié de le refermer avant la spéciale", explique-t-il.



Bien que l'erreur ait rétrogradé Franceschi à la quatrième place de la catégorie, tout n'est pas perdu. Il n'est qu'à 1,1s de Steve Røkland, troisième, et à 6,4s de Sindre Furuseth, deuxième.



L'avantage de Torn est maintenant de 27.6s avec quatre spéciale restantes.

