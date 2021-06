Le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA a été choisi comme la plateforme idéale pour présenter la Renault Clio Rally4 en compétition au niveau international.

Un talentueux trio composé Jean-Baptiste Franceschi, Ola Jr Nore et Florian Bernardi participera à la prochaine saison de l’ERC au volant de la toute nouvelle Clio Rally4, qui a été construite selon la réglementation Rally4 de la FIA.



Le Français Bernardi tentera de décrocher l’or dans la catégorie ERC3 au volant d’une Clio Rally4 équipée de pneus Michelin et soutenue par Xavier Castex et CHL Sport Auto. Son compatriote Franceschi et le Norvégien Nore tenteront de s’imposer en ERC3 et en ERC3 Junior, catégorie réservée aux pilotes nés le 1er janvier 1994 ou après, au volant de voitures de type Rally4 équipées de pneus Pirelli. Toksport WRT alignera les Clio Rally4 pilotées par Franceschi et Nore.



Jean-Baptiste Ley, coordinateur de l’ERC pour Eurosport Events, commente :« L’arrivée de la Clio Rally4 dans l’ERC est une très bonne nouvelle et un nouvel exemple de la manière dont les départements compétition des clients utilisent l’ERC pour présenter leurs produits dans un environnement hautement compétitif. Mais ce n’est qu’une partie de l’histoire, car nous pouvons également compter sur le retour dans le championnat de deux vainqueurs confirmés, Florian Bernardi et Jean-Baptiste Franceschi, ainsi que d’une jeune star émergente, Ola Jr Nore. »



Benoît Nogier, directeur commercial d’Alpine Racing, déclare :« Nous sommes ravis d’avoir trois Clio Rally4 dans le FIA ERC pour une première année de compétition, et plus encore avec Jean-Baptiste Franceschi, Ola Jr Nore et Florian Bernardi, dont les ambitions sont en phase avec les nôtres. Jean-Baptiste et Ola sont deux espoirs extrêmement prometteurs et nous savons tous ce que Florian est capable de faire. Nous sommes convaincus qu’ils sauront exploiter tout le potentiel de Clio Rally4 et se battre pour les titres FIA ERC3 et FIA ERC3 Junior. Clio Rally4 a été conçue pour devenir la nouvelle référence en matière de deux roues motrices, et nous sommes convaincus qu’ils sauront le démontrer cette année. »



Franceschi de retour pour faire le doublé en ERC

Jean-Baptiste Franceschi, âgé de vingt-cinq ans, a remporté la catégorie ERC3 Junior pour ses débuts dans le championnat en 2019 et il est le champion de France sur terre en titre. Il a également participé avec succès au niveau du Championnat du Monde des rallyes de la FIA et est très apprécié en France pour avoir remporté la couronne nationale Junior en 2017. Outre le Rally Islas Canarias, Franceschi a pris part au Barum Czech Rally Zlín et au Rallye de Liepāja, qui comptent parmi les épreuves de l’ERC.



Jean-Baptiste Franceschi déclare :« Je suis ravi d’être de retour dans le FIA ERC. C’est un championnat avec un niveau de compétition extrêmement élevé et je suis également fier de rejoindre une marque française pour la représenter sur la scène européenne. J’ai hâte de découvrir la Clio Rally4. Comme nous l’avons tous vu au Touquet, la voiture a un énorme potentiel. J’ai hâte de prendre le volant et de voir ce qu’elle peut faire sur la terre et le goudron. Nous voulons tous nous battre aux avant-postes, battre la concurrence européenne, et nous allons tout faire pour y parvenir. Je suis impatient d’être en Pologne pour commencer à travailler avec Renault et Toksport WRT, et je suis convaincu que nous sommes prêts à faire une grande saison. »



Ola, grand espoir norvégien de l’ERC

Le Toksport WRT engagera une deuxième Clio Rally4 pour Ola Jr Nore, 20 ans. Après avoir décroché un premier podium en ERC3 Junior au Rallye de Hongrie en novembre dernier au volant d’une Clio Rally5, Nore a réitéré l’exploit au Rally Islas Canarias. Le pilote de l’équipe nationale norvégienne cherchera donc à tirer parti de cette expérience – et des connaissances de son équipe du Toksport WRT et de son coéquipier Franceschi – en se lançant dans une campagne ERC3 Junior complète en 2021.



Ola Jr Nore déclare :« Je suis très excité et j’ai de grandes attentes pour la Clio Rally4 fraîchement développée. Il sera intéressant de voir à quelle vitesse je peux apprendre la voiture. En tant que débutant en ERC, j’ai hâte de participer aux différents rallyes et de remonter dans la voiture après une longue pause. Avec mon nouveau copilote, Jørgen Eriksen et Toksport WRT, je ferai de mon mieux pour défier les pilotes plus expérimentés tout au long de la saison. »



Bernardi vise de nouveaux succès en ERC

Florian Bernardi, 32 ans, va retrouver l’ERC en tant que double vainqueur dans la catégorie ERC3 grâce à ses victoires de classe au Rally Islas Canarias en 2018 et 2019. Bernardi, qui a remporté le Clio Trophy France en 2018, a terminé deuxième du Championnat de France Terre 2020 au volant d’une Clio Rally5.



Florian Bernardi explique :« En 2020, nous étions en Clio Rally5, et pour 2021, nous serons en Clio Rally4 grâce au soutien de nos partenaires et de Renault. Nous prévoyons de participer à autant de rendez-vous que possible, en commençant par la Pologne, pour être performants dans chaque rallye et sur chaque surface. Je tiens à remercier chaleureusement mes fidèles partenaires qui me suivent depuis plusieurs saisons et ceux qui nous ont rejoints plus récemment dans cette aventure, et j’espère en accueillir de nouveaux afin de pouvoir participer à suffisamment de rallyes pour viser le titre. »



Les préparatifs se poursuivent pour la Clio Trophy by Toksport WRT

En plus des débuts de la Clio Rally4 en ERC, le nouveau Clio Trophy by Toksport WRT créé pour 2021 se déroulera sur cinq manches de la saison du championnat européen, en commençant par le 77e ORLEN Rallye de Pologne du 18 au 20 juin. Les détails de cette compétition de type « arrive-and-drive », initiative conjointe de Renault Sport Racing, du Toksport WRT et d’Eurosport Events réservée à la Clio Rally5 équipée de Michelin, seront annoncés prochainement.



Calendrier du Championnat d’Europe des Rallyes FIA 2021

Manche 1 : 77e ORLEN Rallye de Pologne (terre), 18-20 juin 2021

Manche 2 : Rallye de Liepāja (Lettonie, terre), 1er-3 juillet 2021

Manche 3 : Rally di Roma Capitale (Italie, asphalte), 23-25 juillet 2021

Manche 4 : 50th Barum Czech Rally Zlín (République tchèque, asphalte), 27-29, août 2021

Manche 5 : 55e Rallye des Açores (terre), 16-18 septembre 2021

Manche 6 : Rally Serras de Fafe e Felgueiras (Portugal, terre), 1er-3 octobre 2021

Manche 7 : Rally Hungary (asphalte), 22-24 octobre 2021

Manche 8 : Rally Islas Canarias (asphalte), 18-20 novembre 2021

