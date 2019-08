Franceschi prêt pour des temps “de fou” en ERC

Jean-Baptiste Franceschi veut être “parfaitement préparé” pour ses débuts sur le Barum Czech Rally Zlín cette semaine, grâce à deux jours d'essais avant cette dernière manche du Championnat FIA ERC3 Junior 2019.

Franceschi s'est imposé pour ses débuts dans la catégorie soutenue par Pirelli au Rally Islas Canarias en mai, et il est attendu parmi candidats à la première place avec sa Ford Fiesta R2T d'Orsák Rally Sport – malgré son manque de connaissance de l'épreuve.

“C'est un nouveau rallye pour moi mais j'ai toujours adoré le suivre en raison de son atmosphère particulière”, dit le Français. “Pour tout dire, je n'en sais pas grand-chose excepté que c'est un rallye de fou !”

“Grâce à M-Sport, nous avons deux jours d'essais pour être parfaitement préparés autant que nous le pouvons. Mon but lors de ces tests est de trouver la confiance sur ce goudron très spécial et rapide. Ensuite, mon principal objectif pour le rallye est de donner tout ce que je peux pour réaliser une solide performance devant une grosse armée de 39 R2. Et d'obtenir un beau résultat pour toute l'équipe.”

